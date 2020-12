Angajatul unei mănăstiri din Cluj, rupt în bătaie! Agresorul crezuse că tânărul vrea să-i batjocorească fata

„Marți după-amiază, pe la ora 15.00, am vrut să ajung la ferma de pui din Gilău, de unde trebuia să ridic niște pachete de carne – pomană de Crăciun pentru mănăstire, făcută de conducerea și angajații fermei… Dar, ghidat de GPS, am ajuns în fața unei porți larg deschise, cu o parcare imensă și o vilă, unde am și intrat cu mașina. Am crezut că am ajuns la destinație. M-am lămurit însă destul de repede că nu poate fi vorba de sediul unei ferme și am ieșit pe stradă, în căutarea crescătoriei de pui”, povestește șoferul.

Istvan arată că ferma se afla de fapt la circa 50 de metri de adresa respectivă, însă n-a apucat să ajungă la destinație, deoarece a fost oprit de un bărbat, pe când rula în mijlocul străzii.

Omul, proprietarul curții în care intrasem din greșeală, mi-a făcut semn să deschid geamul și portiera, fiindcă vrea să-mi spună ceva… Am deschis-o câțiva centimetri, moment în care el m-a scos din mașină și a început să mă bată. Istvan:

Plin de vânătăi, tânărul șofer al mănăstirii s-a deplasat la Poliție, unde a povestit autorităților tot ce-a pățit.

Ulterior, tânărul a înțeles ce se întâmplase.

„Fetița lui, în vârstă de 11 ani, l-a sunat, zicându-i că în curte se află o mașină străină de sat. Iar el a crezut că-s ceva violator în serie, așa că a venit repede și, pe drum, mi-a dat o bătaie cruntă. Recunosc, după ce s-au lămurit lucrurile, și-a cerut scuze, minute în șir – zicând că m-a bătut din dragoste pentru fiica lui. Astfel, am ajuns să iau carnea pentru mănăstire abia noaptea târziu, după o agitație care a durat ore în șir”, a încheiat victima.

Istvan și-a scos certificat medico-legal, iar recomandarea a fost de 8-9 zile de îngrijiri, apoi a făcut reclamație la Poliția Gilău, unde a și fost deschis un dosar penal lovire sau alte violențe.

