Potrivit ofițerului rus, femeia blondă care se află în dreapta liderului de la Kremlin se numește Anna Sidorenko. Ea este căpitanul serviciului medical al Regimentului 71 și „a ajutat mulți răniți să supraviețuiască pe câmpul de luptă”.

Supranumită „Blonda lui Putin”, prezența acestei femei a fost „descoperită” în mai multe imagini de propagandă difuzate de Kremlin.

Prezența misterioasei blonde a fost observată prima dată de Tadeusz Giczan, jurnalist bielorus al platformei de investigații Bellingcat. „Un soldat, un marinar, un creștin devotat. Dumnezeu se mișcă într-un mod misterios”, a scris Giczan, pe Twitter, pe un ton ironic.

„Ce altruistă este această femeie din echipa de figuranți a lui Putin care pozează în fotografiile sale, care a renunțat la slujba ei și s-a alăturat forțelor armate ruse”, a notat și Kevin Rothrock, director la Meduza, un portal rusesc independent.

