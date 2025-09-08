Potrivit Clubic.com, firma va plăti cel puțin 1,5 miliarde de dolari (aproximativ 1,28 miliarde de euro) într-un fond de compensare pentru autori, deținătorii de drepturi și editori.

Acuzații de utilizare ilegală a operelor

Trei autori, Andrea Bartz, Charles Graeber și Kirk Wallace Johnson, au intentat anul trecut un proces colectiv împotriva Anthropic.

Ei acuzau compania că a descărcat ilegal milioane de cărți pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială. Grupul reprezentat ar putea include până la 7 milioane de autori afectați.

Judecătorul William Alsup din California a emis o decizie surprinzătoare în iunie, considerând că utilizarea operelor protejate de drepturi de autor pentru antrenarea AI generative nu încalcă drepturile de autor.

Totuși, Anthropic a fost găsită vinovată pentru descărcarea și stocarea de cărți de pe site-uri de piraterie. O purtătoare de cuvânt a companiei a declarat: „Credem că această înțelegere ne va permite să ne concentrăm asupra misiunii noastre principale, mai degrabă decât asupra unui litigiu prelungit”.

Implicații pentru industria AI

Acordul stabilește un precedent important pentru companiile de AI. Justin Nelson, avocatul reclamanților, a afirmat: „Această înțelegere transmite un mesaj puternic companiilor de AI și creatorilor”.

Anthropic va trebui să plătească 3.000 de dolari în plus per carte dacă lista finală depășește 500.000 de opere.

Mary Rasenberger, șefa Authors Guild, consideră înțelegerea „un rezultat excelent pentru autori„ și „un mesaj puternic pentru industria AI” despre „consecințele serioase” ale piratării operelor.

Chad Hummel, avocat la McKool Smith, crede că acordul „ar putea oferi îndrumare industriei și stabili un precedent”.

Alte procese similare

În Statele Unite sunt în desfășurare și alte procese similare. OpenAI se confruntă cu acțiuni în justiție din partea New York Times.

Apple este acuzată de doi scriitori de utilizarea operelor piratate. Meta și Midjourney se confruntă, de asemenea, cu provocări legale pentru utilizarea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor.

Acest acord ar putea influența semnificativ modul în care alte companii de AI abordează utilizarea conținutului protejat de drepturi de autor în viitor.

