Profesorul s-a luptat cu animalele timp de aproximativ 20 de minute, fiind trântit la pământ și mușcat de mai multe ori, cel mai probabil de câini proveniți de la o fermă din apropiere.

Viața i-a fost salvată de un localnic care, trecând prin zonă cu mașina, a intervenit, l-a urcat în vehicul și a apelat serviciul de urgență 112.

„Eram la alergare când am fost atacat de o haită de opt câini foarte agresivi pe traseul turistic către Vârful Poeni şi Cascada Bohodei. M-au târât la pământ prin muşcături repetate la membrele inferioare şi pe tot spatele. Am avut noroc că după aproximativ 20 de minute am fost găsit de un localnic. Acesta a trecut cu maşina, a oprit, a intervenit şi m-a luat în maşină, iar apoi a sunat la 112”, a povestit Călin Laza pentru eBihoreanul.

La locul incidentului au ajuns și polițiștii, care au deschis un dosar penal și au demarat o anchetă.

Antrenorul, care nu a fost internat, urmează să se prezinte luni la Laboratorul de Medicină Legală pentru a obține un certificat medico-legal. „Sper ca autoritățile să își facă datoria”, a declarat acesta.

Incidentul este cu atât mai îngrijorător cu cât, în weekend, stațiunea Stâna de Vale urmează să găzduiască competiția „Stâna de Vale Trail Race”, la care sunt așteptați în jur de 250 de alergători montani din întreaga Europă.

Prezența câinilor nesupravegheați în zonă reprezintă astfel un pericol major pentru participanți.