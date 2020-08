Bani și Afaceri Antreprenorul elvețian Claudio Cisullo a lansat o companie de Private Equity imobiliar, cu parteneri români. Ținta investițiilor este piața imobiliară din București (PUBLICITATE) De Petre Dobrescu, . Ultimul update Marți, 25 august 2020, 12:43

CC Trust, grupul deținut de Claudio Cisullo, a înființat, alături de compania românească One United Properties, firma de Private Equity [email protected] Properties Invest AG. Antreprenorul are în plan investiții directe in proiecte imobiliare rezidențiale, spații de birouri și spații comerciale, în București.