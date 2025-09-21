Întrebată la Antena 3 cine a dat lovitura de stat, primarul din Câmpulung a răspuns: „Sistemul. Cine a decis să se anuleze alegerile? Deci, ăsta este un precedent foarte periculos, ce s-a întâmplat. Ei aveau posibilitatea legală să invalideze candidatura lui Georgescu, dacă chipurile ar fi câştigat Călin Georgescu, dar nu a câştigat”.

Întrebată ce înseamnă „sistemul”, Lasconi a replicat: „Avem două. Unul subteran şi unul la vedere, pe care-l ştim. Cel subteran a lucrat pentru Georgescu. Cel la vedere a lucrat împreună cu Curtea Constituţională ca să anuleze alegerile”.

Ea a adăugat că fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost parte din sistemul care a decis anularea alegerilor: „Era parte. Era, împreună cu Ciolacu, împreună cu serviciile, împreună…”.

Primarul din Câmpulung a continuat, atacându-l pe actualul președinte al României, Nicușor Dan: „Şi uitaţi-vă, pentru o persoană fără empatie, fără inimă, s-a mobilizat întreaga ţară, gândindu-se că suntem salvaţi. Înţelegeţi? Credeţi că pentru mine nu s-ar fi mobilizat? Înainte cu două zile de anularea alegerilor ştiam că o să câştig. Aveam şi date în acest sens”.

Elena Lasconi a rezistat în funcția de președinte USR exact un an, pentru că a devenit președinta partidului în iunie 2024. Ea a candidat în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 și a ieșit pe locul doi, după Călin Georgescu, dar pe 6 decembrie 2024 CCR a anulat rezultatele scrutinului.

Ulterior, la alegerile prezidenţiale din mai 2025 (primul tur), a obținut doar 2,7% din voturi, clasându-se pe locul 5, după George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta, motiv pentru care și-a dat demisia de la șefia USR. Lasconi a fost însă trădată de Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu, care au întors armele contra propriei șefe și au preluat partidul cu o lună înaintea alegerilor ca să îl susțină pe Nicușor Dan, care avea să devină președinte. După aceea, Moșteanu a devenit ministrul USR al apărării.