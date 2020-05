De Mihai Toma,

”Poți să spui că mi s-au aprins călcâiele după măicuță, dar nu este așa. Eu mă duc să protestez. Disputa mea cu cei de acolo este de natură teologică. Motivul e călugărița, fapta va fi protestul meu”, spune Robert Păun.

Robert Păun afirmă a avut o relație cu măcuța Elena, înainte ca femeia să se călugărească, acum doi ani.

Numai că, în martie, călugărița l-a acuzat de hărțuire sexuală, a fost deschis un dosar penal pe numele Păun, iar ancheta este coordonată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Divorțat și tatăl unei fetițe de 10 ani, Păun afirmă că nu îi e frică să-și expună planurile, în condițiile în care, duminica trecută, 24 mai, a fost scandal la Mănăstirea de maici Jieț.

Am făcut pușcărie pentru 130 de grame de iarbă. Am primit o sențință de șapte ani, din care am făcut patru ani și jumătate la Jilava. M-au mai luat și pentru contrabandă cu țigări. Ce frică să-mi fie?

Robert Păun: