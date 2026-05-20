După zile reci, vremea în Europa se schimbă radical

Potrivit Severe Weather Europe, continentul a trecut printr-un episod rece neobișnuit pentru mijlocul lunii mai, legat de o pătrundere de aer arctic. Acum, regimul atmosferic se inversează, iar peste vestul și centrul Europei se dezvoltă o zonă puternică de presiune ridicată.

O cupolă termică se formează peste Europa la final de mai, iar temperaturile pot urca puternic în doar câteva zile. Foto: Severe Weather Europe / WXCharts

Această presiune ridicată va acționa ca un capac care ține aerul cald aproape de sol. Aerul coboară, se comprimă și se încălzește, iar temperaturile cresc rapid. De aceea, meteorologii folosesc termenul de cupolă termică.

Primele zone lovite de valul de căldură vor fi Spania și Portugalia. Acolo, temperaturile sunt prognozate să urce spre mijlocul și chiar spre partea superioară a intervalului de 30 de grade Celsius. În sud-vestul Peninsulei Iberice, maximele pot trece de 35°C în weekend.

Franța, Germania, Benelux și Marea Britanie pot trece de 30°C

Aerul cald se va extinde apoi spre Franța. În mare parte din țară sunt așteptate valori de peste 25°C, iar în sud-vestul Franței temperaturile pot ajunge la 30… 35°C. Germania și țările Benelux vor intra și ele treptat sub influența masei calde, cu posibile valori locale de peste 30°C.

O anomalie atmosferică puternică se formează deasupra Europei de Vest, unde cupola termică poate împinge temperaturile spre valori de vară în ultimele zile ale lunii mai. Sursa foto: Severe Weather Europe / PolarWx

Și Insulele Britanice vor avea zile neobișnuit de calde pentru final de mai. În unele zone din Marea Britanie, temperaturile se pot apropia de 30°C duminică și luni, în timp ce Irlanda și Scoția ar putea avea maxime de peste 20°C.

Când ajunge aerul cald spre Italia, Europa Centrală și Balcani

Potrivit Severe Weather Europe, temperaturile vor crește treptat și în zona mediteraneană, în Italia, Europa Centrală și Balcani, de la sfârșitul weekendului și în cursul săptămânii viitoare. În aceste regiuni sunt posibile maxime de 25… 35°C, în funcție de cât de mult se va extinde zona de presiune ridicată spre est.

Hartă meteo Pivotal Weather cu aer cald extins peste Europa la final de mai. Foto: Severe Weather Europe / WXCharts

Pentru România, estimările ANM pe patru săptămâni, realizate pe baza datelor ECMWF, arată o situație mai temperată decât în vestul Europei. În săptămâna 18-25 mai, valorile termice sunt estimate ușor mai ridicate decât normalul în nordul, estul și centrul țării, iar în rest, apropiate de cele normale. Pentru săptămâna 25 – 31 mai, temperaturile medii ar urma să fie în jurul celor normale, posibil ușor mai ridicate în nord-vest.

ANM precizează însă că estimările pe patru săptămâni arată abateri medii ale temperaturii și precipitațiilor, nu fenomene extreme de scurtă durată. Cu alte cuvinte, aceste prognoze nu exclud episoade locale de căldură, dar nu sunt făcute pentru a anticipa exact astfel de vârfuri.

Ce este o cupolă termică

O cupolă termică apare atunci când o zonă extinsă de presiune ridicată se instalează peste o regiune mare și rămâne acolo mai multe zile. Aerul cald este prins dedesubt, iar atmosfera funcționează ca un capac pus peste o oală.

Harta meteo arată extinderea masei de aer cald peste mare parte din Europa, pe fondul formării unei cupole termice la final de mai. Foto: Severe Weather Europe / WXCharts

Într-un astfel de fenomen, aerul coboară din straturile mai înalte ale atmosferei spre sol. Pe măsură ce coboară, se comprimă și se încălzește. De aceea, temperaturile de la suprafață cresc, uneori până la valori record.

Severe Weather Europe notează că astfel de cupole termice au fost asociate în trecut cu valuri de căldură puternice în Europa, Statele Unite și Canada. Dacă fenomenul este stabil și intens, poate dura mai multe zile sau chiar săptămâni.

De ce poate deveni periculoasă căldura

Căldura prelungită poate afecta mai ales persoanele vulnerabile: vârstnicii, copiii, oamenii cu boli cronice și cei care lucrează mult timp afară. Muncitorii în construcții, fermierii și alte persoane care stau ore întregi în soare au risc mai mare de deshidratare, epuizare termică și insolație.

Umiditatea ridicată poate face căldura și mai greu de suportat. Atunci când aerul este umed, corpul se răcește mai greu prin transpirație, iar temperatura resimțită poate fi mai mare decât cea indicată de termometru.

Meteorologii vor urmări în următoarele zile cât de mult se extinde cupola termică spre est. De acest lucru depinde cât de puternic va fi episodul de căldură în Italia, Europa Centrală și Balcani.

