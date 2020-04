De Simona David,

Conducătorul echipei responsabile de gestionarea Covid-19 din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Maria Van Kerkhove, a transmis că oamenii care sunt bolnavi și îngrijitorii lor ar trebui să poarte mască de protecție – însă nu măști N95, care trebuie rezervate pentru personalul medical.

Totodată, din cauza cererii tot mai mari pentru măștile N95, a crescut și riscul apariției produselor contrafăcute pe acest segment.

US Holy Name Medical Centre din New Jersey a primit 1.000 de măști N95 contrafăcute, notează CNN.

Interesant este că lotul de măști contrafăcute a venit de la un furnizor de încredere, de la care unitatea medicală se aproviziona de ceva timp.

