Este vorba despre recuperatorul de căldură. Standardele moderne de construcție au adus o izolație termică foarte eficientă și tâmplărie PVC care etanșează aproape complet locuințele.

Deși acest lucru reduce considerabil pierderile de căldură și consumul de energie, apare o altă problemă: lipsa aerului proaspăt, acumularea umidității, apariția mucegaiului și creșterea concentrației de dioxid de carbon.

Deschiderea ferestrelor rezolvă această problemă, însă iarna se pierde căldura acumulată în interior, iar vara pătrunde aerul fierbinte. Soluția este reprezentată de recuperatoarele de căldură. Acestea sunt sisteme de ventilație mecanică cu recuperare de căldură.

Rolul lor este să introducă permanent aer proaspăt și filtrat din exterior și, în același timp, să evacueze aerul viciat din interior, păstrând cea mai mare parte a energiei termice în locuință.

Cum funcționează un recuperator de căldură și la ce folosește

Elementul central al unui recuperator este schimbătorul de căldură. Prin acesta circulă simultan două fluxuri de aer, dar prin canale complet separate: aerul proaspăt care intră în locuință și aerul viciat care este evacuat în exterior.

Cele două fluxuri nu se amestecă niciodată, astfel încât mirosurile, umiditatea și bacteriile din interior nu revin în locuință. Totuși, ele sunt suficient de apropiate pentru a face schimb de energie termică.

Scopul principal al recuperatorului este menținerea unui aer de calitate în interior. Acesta elimină continuu dioxidul de carbon, vaporii rezultați în timpul gătitului, compușii chimici proveniți din mobilier și excesul de umiditate, introducând în același timp aer bogat în oxigen.

În plus, filtrele rețin praful, polenul, particulele de poluare și insectele, ceea ce face ca aceste sisteme să fie o alegere potrivită pentru persoanele alergice sau pentru locuințele aflate în orașe cu un nivel ridicat de poluare.

Cum încălzește și răcește recuperatorul de căldură

Recuperatorul de căldură nu este un echipament destinat încălzirii sau răcirii active, deoarece nu are compresor, agent frigorific (freon) și nici rezistențe electrice pentru producerea căldurii.

Totuși, prin faptul că introduce permanent aer proaspăt și evacuează aerul viciat, păstrând căldura iarna și răcoarea vara, contribuie la reducerea consumului de energie și limitează apariția umezelii și a mucegaiului.

În sezonul rece, aerul cald evacuat din locuință trece prin schimbătorul de căldură și transferă energia termică aerului rece care vine din exterior. Datorită unei eficiențe care poate ajunge până la 90% la modelele moderne, aerul proaspăt nu intră în casă la temperatura exterioară, ci este „preîncălzit” până la aproximativ 18-19°C.

Astfel, recuperatorul împiedică răcirea bruscă a încăperilor care s-ar produce prin simpla deschidere a ferestrelor.

Vara, procesul funcționează invers. Dacă în locuință temperatura este menținută la 24°C cu ajutorul aparatului de aer condiționat, iar afară sunt 35°C, aerul răcoros evacuat preia o parte din căldura aerului care intră din exterior.

În acest fel, aerul proaspăt ajunge în locuință la aproximativ 26°C, iar aparatul de aer condiționat este solicitat mai puțin.

Aparatul are consum redus de energie

Diferența de consum față de un aparat de aer condiționat este semnificativă, dar și rolurile diferite.

Un aparat de aer condiționat utilizează un compresor puternic și poate consuma între 800 și peste 1.500 W pe oră la funcționare maximă. Un aparat de aer cu inverter (își poate regla continuu puterea compresorului) consumă, în medie, între 300 și 500 W pe oră atunci când menține temperatura setată.

În schimb, recuperatorul de căldură folosește doar două motoare electrice de înaltă eficiență și sistemul electronic de comandă. Prin urmare, consumul este unul mic.

Modelele destinate unei singure încăperi consumă între 3 și 15 W, iar sistemele centrale pentru întreaga locuință consumă, în medie, între 30 și 100 W, aproximativ cât un bec obișnuit.

Economiile obținute prin reducerea pierderilor de căldură depășesc, de regulă, costul energiei electrice necesare funcționării recuperatorului.

Cât costă un recuperator de căldură

Costul unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură diferă în funcție de tipul instalației.

Un aparat de aer condiționat inverter de calitate costă, în prezent, între 450 și 800 de euro, scrie publicația sârbă, la care se adaugă aproximativ 100-150 de euro pentru montaj.

Recuperatoarele locale se montează direct în peretele exterior al unei încăperi și necesită realizarea unui orificiu cu diametrul de aproximativ 10-15 cm.

Un model de calitate, produs de un fabricant european, costă între 350 și 800 de euro. Avantajul este că poate fi instalat și în apartamente deja locuite, fără lucrări ample de renovare.

Există și variante mai accesibile, potrivite pentru cei care au un buget redus. Aceste modele costă între 150 și 300 de euro și provin, de regulă, de la producători din Europa de Est sau reprezintă gama de bază a unor mărci internaționale.

Sistemele centrale presupun o investiție mult mai mare. Acestea includ o unitate centrală și o rețea de tubulatură care distribuie aerul în toate încăperile locuinței.

Din acest motiv, ele sunt instalate, de regulă, în timpul construcției casei sau în cadrul unor renovări majore.

Prețul unității centrale pornește de la aproximativ 1.500 de euro și poate depăși 3.000 de euro, iar împreună cu proiectarea, tubulatura, elementele de distribuție și montajul, costul total pentru o casă obișnuită poate ajunge între 4.000 și 7.000 de euro.

Deși investiția este considerabilă, un recuperator de căldură este privit ca o soluție pe termen lung, care contribuie la un aer mai sănătos în locuință, protejează clădirea împotriva efectelor umezelii și mucegaiului și crește eficiența energetică a casei.

Ce recuperatoare de căldură se găsesc în România

Recuperatoare de căldură se găsesc și în România și, de fapt, piața s-a dezvoltat destul de mult în ultimii ani, pe fondul standardelor pentru clădirile noi și al interesului tot mai mare pentru eficiența energetică.

  • Recuperatoare locale (descentralizate) – se montează într-un perete exterior și deservesc o singură încăpere. Sunt potrivite pentru apartamente sau pentru modernizarea unei locuințe existente. Prețurile pornesc de la aproximativ 1.000-1.300 de lei pentru modelele de bază și ajung la 2.500-3.000 de lei sau mai mult pentru cele premium.
  • Recuperatoare centrale – sunt destinate întregii locuințe și necesită o rețea de tubulatură. De regulă, se montează la construcția casei sau în timpul unei renovări ample. Costul total poate ajunge la câteva mii de euro.

Recuperatorul de căldură nu înlocuiește aparatul de aer condiționat, dar introduce permanent aer proaspăt, îl filtrează și îi reduce temperatura vara sau o crește iarna prin recuperarea energiei din aerul evacuat. Astfel, diminuează necesarul de răcire și încălzire și poate reduce consumul de energie.

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