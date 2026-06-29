Bonus anual de până la 100 de euro pentru carburant

Regiunea Piemont din Italia a decis să renunțe la restricțiile de circulație pentru mașinile diesel Euro 5 și să le înlocuiască cu un amplu plan de reducere a poluării, estimat la 80 de milioane de euro. Noua strategie face din Piemont prima regiune din Bazinul Padan care renunță la blocarea mașinilor diesel Euro 5, preferând măsuri compensatorii considerate la fel de eficiente în reducerea poluării.

Cea mai importantă măsură îi vizează pe proprietarii a peste 300.000 de vehicule diesel Euro 5 și Euro 6, dintre care aproximativ 270.000 sunt autoturisme private. Cu un buget de 14 milioane de euro, autoritățile regionale vor acorda un stimulent anual cuprins între 50 și 100 de euro pentru achiziția de carburant, prin intermediul unui card dedicat. Programul ar urma să înceapă în iarna anului 2026 și are ca scop încurajarea utilizării biocombustibilului HVO, care poate fi folosit la motoarele diesel deja aflate în circulație, fără a fi necesară schimbarea mașinii.

Potrivit autorităților, acordurile încheiate cu companiile petroliere vor permite creșterea disponibilității acestui tip de combustibil în rețeaua de distribuție, de la actualele 80-90 de milioane de tone pe an la aproximativ 130-140 de milioane de tone anual, ceea ce reprezintă o creștere de 150%.

Peste 300.000 de șoferi scapă de restricțiile de circulație

Dacă interdicția ar fi intrat în vigoare, aceasta ar fi afectat în special zona metropolitană Torino și orașul Novara. „Suntem prima regiune din Italia din Bazinul Padan care adoptă un nou plan ce garantează respectarea obiectivelor impuse de Bruxelles fără a bloca utilizarea mașinilor diesel Euro 5”, a declarat președintele regiunii Piemont, Alberto Cirio.

Potrivit acestuia, noul sistem va evita situația în care aproximativ 307.000 de proprietari de vehicule diesel Euro 5 și-ar fi pierdut posibilitatea de a-și utiliza mașinile.

Planul regional include și alte investiții importante. Astfel, 44 de milioane de euro vor fi direcționate către mobilitatea urbană durabilă. Din această sumă, 14 milioane de euro provin de la Ministerul Mediului, iar alte 30 de milioane de euro din fonduri europene FESR vor fi folosite pentru dezvoltarea serviciilor de car-sharing, a infrastructurii pentru biciclete, a transportului public și pentru alte proiecte urbane.

Alte 11,5 milioane de euro vor fi investite în sisteme bazate pe inteligență artificială pentru gestionarea traficului în zona metropolitană Torino, inclusiv monitorizarea fluxurilor de trafic și introducerea unor limite de viteză dinamice. În agricultură, autoritățile au alocat 10 milioane de euro pentru extinderea culturilor de acoperire, capabile să reducă emisiile de amoniac și alți poluanți.

În plus, 14,4 milioane de euro vor fi investite în modernizarea instalațiilor de încălzire și în instalarea unor noi sisteme pe bază de biomasă, relatează Corriere della Sera.

Decizia provoacă dispute politice

Potrivit responsabilului regional pentru mediu, Matteo Marnati, indicatorii privind calitatea aerului în Piemont sunt în îmbunătățire.

„Pentru prima dată, limita anuală pentru dioxidul de azot este respectată pe întregul teritoriu regional, iar nivelurile de PM10 și PM2,5 sunt cele mai bune din seria istorică, chiar dacă mai există unele probleme punctuale în anumite stații urbane”, a afirmat oficialul. Decizia administrației regionale a generat însă controverse politice. Formațiunea politică Lega s-a opus încă de la început restricțiilor pentru mașinile diesel, în timp ce reprezentanții Alianței Verzi și Stânga (AVS) critică schimbarea de direcție. „Dreapta introduce mai întâi blocarea dieselurilor Euro 5, iar apoi o elimină. Rezultatele reale vor veni atunci când vom respira un aer mai curat”, a declarat liderul grupului AVS, Alice Ravinale.

Mașinile diesel Euro 5 vor fi interzise de la 1 octombrie 2026 în mai multe regiuni din Italia

Începând cu 1 octombrie 2026, șoferii care dețin autoturisme diesel Euro 5 vor fi supuși unor restricții de circulație în mai multe regiuni din nordul Italiei., potrivit Virgilio. Dacă autoritățile din Piemont au decis să renunțe la interdicție, măsura ar urma să fie aplicată în continuare în orașele cu peste 100.000 de locuitori din regiunile Lombardia, Veneto și Emilia-Romagna.

Decizia a fost luată pentru alinierea la normele europene privind calitatea aerului și reducerea emisiilor poluante, după ce zona Bazinului Padan a făcut obiectul unor sancțiuni și avertismente din partea instituțiilor europene. Intrarea în vigoare a restricțiilor a fost amânată printr-un amendament la decretul privind infrastructura, aprobat de comisiile reunite pentru Mediu și Transport din Camera Deputaților italiană. Astfel, termenul inițial, stabilit pentru 1 octombrie 2025, a fost mutat la 1 octombrie 2026.

Unde se aplică noile reguli

În forma actuală, restricțiile se vor aplica în localitățile cu peste 100.000 de locuitori, însă autoritățile regionale și locale vor putea extinde măsura și în alte orașe.

Regiunea Lombardia:

  • Bergamo
  • Brescia
  • Milano
  • Monza

Regiunea Veneto:

  • Padova
  • Veneția
  • Verona
  • Vicenza

Regiunea Emilia-Romagna:

  • Bologna
  • Forlì
  • Modena
  • Parma
  • Piacenza
  • Ravenna
  • Reggio Emilia
  • Rimini

Cum va funcționa interdicția în fiecare regiune

Lombardia: restricții permanente

În Lombardia, interdicția pentru vehiculele diesel Euro 5 va fi permanentă, pe tot parcursul anului, fără întreruperi sezoniere. Restricțiile vor fi aplicate în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 07:30 și 19:30. Șoferii vor putea utiliza sistemul Move-In (Monitorizarea Vehiculelor Poluante), o „cutie neagră” care permite parcurgerea unui număr limitat de kilometri anual, chiar și în condițiile restricțiilor.

Veneto: restricții între toamnă și primăvară

Și în Veneto restricțiile vor avea caracter sezonier, urmând să fie aplicate anual în aceeași perioadă. Interdicțiile vor fi valabile în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 18:00.

Emilia-Romagna: restricții până la sfârșitul lunii martie

În Emilia-Romagna , interdicția privind motoarele diesel Euro 5 va începe la 1 octombrie 2026 și se va încheia la 31 martie 2027. Aceasta se va repeta în fiecare an, la aceeași dată.

Pe lângă municipalitățile cu peste 100.000 de locuitori, pentru care restricțiile vor fi obligatorii, municipalitățile mai mici vor avea și ele posibilitatea de a participa pe bază de voluntariat. Restricțiile vor fi aplicate în zilele lucrătoare, între orele 08:30 și 18:30.

Cum afectează sănătatea poluarea atmosferică

Dureri infernale de cap, reacţii alergice, senzaţii de greaţă şi iritaţii ale pielii. Acestea sunt doar câteva dintre simptomele unei boli necunoscute, de care suferă cei mai mulţi dintre locuitorii marilor oraşe. Sunt semne ale poluării, iar efectele ei asupra organismului nostru nu trebuie neglijate.

În timp, substanţele toxice eliberate în atmosferă declanşează afecţiuni grave care trebuie depistate cât mai repede pentru a mai putea fi tratate eficient.

Duce la căderea părului

Bărbaţii care locuiesc în zone poluate sunt predispuşi calviţiei, arată studiile de specialitate. Toxinele prezente în aer pot stopa creşterea părului prin blocarea mecanismelor care produc keratina, proteina din care este compus firul capilar.

Provoacă insomnii și declanşează crize de astm

Aerul irespirabil îi împiedică pe mulţi să adoarmă, deşi organismul le cere odihnă. Insuficienţa somnului slăbeşte sistemul imunitar şi îl face vulnerabil în faţa viruşilor, precum cei gripali. Aerul contaminat declanşează crize violente de astm, simptomele incluzând tuse, sufocări şi respiraţie dificilă.

Creşte riscul maladiilor cardiace

Prezenţa noxelor în aerul respirat duce la apariţia aterosclerozei şi creşte riscul de accident cerebral. Sunt în pericol şi bolnavii cu angine, cu aritmii sau cu insuficienţă cardiacă, ale căror probleme de sănătate sunt agravate de poluare. Poluarea a subţiat stratul de ozon, care ne protejează în mod normal de ultraviolete. Aceste raze sunt nocive pentru piele – o usucă şi îi modifică culoarea, duc la pierderea elasticităţii şi provoacă îmbătrânire prematură, ba chiar pot declanşa apariţia tumorilor cutanate.

Scade fertilitatea

Factorii de mediu pot afecta fertilitatea masculină, diminuând calitatea spermei. La femei, o echipă de specialişti de la Universitatea Sao Paulo a stabilit că gazele de eşapament conduc la apariţia unor probleme de dezvoltare a fătului şi dublează riscul de pierdere a sarcinii. De asemenea, substanţele toxice din aer provoacă formarea trombozei venoase – cheaguri de sânge în venele picioarelor. Persoanele care locuiesc în oraşe cu multe maşini sunt de două ori mai predispuse acestei afecţiuni.

Citește și: Șoferii români care merg în Italia riscă amenzi de până la 1.734 de euro. Regula se aplică până pe 15 octombrie

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