Aproape 200 de clădiri s-au prăbușit complet

Echipele de intervenție asistate de câini de salvare au continuat duminică să caute supraviețuitori după cele două cutremure puternice care au lovit Venezuela. Numărul victimelor a depășit 1.450, iar aproape 200 de clădiri s-au prăbușit complet.

În localitatea Caraballeda, situată la aproximativ 40 de kilometri nord de Caracas, un bărbat și fiul său adolescent au fost găsiți în viață sub dărâmături de echipe de salvare din Franța și Statele Unite, potrivit jurnaliștilor AFP aflați la fața locului.

Descoperirea oferă o rază de speranță într-o tragedie care a lovit o țară deja afectată de o gravă criză economică. Cu toate acestea, zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute, iar intervalul critic de 72 de ore în care supraviețuitorii pot fi salvați după un dezastru natural a fost deja depășit.

Potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, 774 de clădiri au fost grav avariate în urma seismelor cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 produse miercuri seară. Dintre acestea, 189 s-au prăbușit complet.

Oamenii își caută rudele sub munții de moloz

În orașul de coastă La Guaira, una dintre cele mai afectate zone, localnicii continuă să își caute rudele sub munții de moloz. „Nu avem sprijin pentru a ne scoate familia de sub dărâmături. Nu putem face asta singuri. Sunt îngropați acolo. Știm că sunt morți, dar tot suntem aici. Nu mai avem nicio speranță. Mi-au rămas doar amintirile”, a declarat Hector Aguilera, care își caută patru membri ai familiei.

Experții avertizează că primele 72 de ore după un dezastru natural reprezintă perioada decisivă pentru găsirea supraviețuitorilor. După acest interval, operațiunile se transformă, de regulă, în acțiuni de recuperare a victimelor.

Furie și jafuri în zonele devastate

În cartierul San Bernardino din Caracas, voluntarii au continuat să îndepărteze manual bucăți de beton și moloz, folosind burghie și unelte improvizate.

În alte zone ale capitalei, ecrane electronice utilizate în mod normal pentru publicitate afișează fotografiile persoanelor dispărute, în speranța că acestea vor fi identificate.

Duminică, autoritățile au anunțat un bilanț de 1.450 de morți și 3.150 de răniți, însă numărul victimelor este așteptat să crească. În paralel cu operațiunile de salvare, în La Guaira au fost raportate jafuri. Localnicii susțin că farmacii, supermarketuri și alte afaceri au fost devastate, în contextul nemulțumirilor față de ritmul lent al ajutoarelor oferite de autorități.

Ajutor internațional și speranțe tot mai mici

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a lăudat eforturile echipelor de intervenție. „Astăzi am salvat persoane care sunt încă în viață și, prin urmare, aceste operațiuni nu vor fi suspendate”, a declarat aceasta. „Întotdeauna ne agățăm de speranță”, a adăugat Rodriguez.

Statele Unite au trimis deja o echipă de intervenție formată din 250 de persoane, iar alte 230 de cadre militare americane urmează să ajungă în Venezuela pentru a contribui la extinderea capacității aeroporturilor și la redeschiderea unui port esențial pentru transportul ajutoarelor.

Potrivit autorităților venezuelene, 24 de țări au trimis până acum 521 de tone de ajutoare, 86 de echipe canine specializate și peste 2.700 de salvatori.

Organizația Internațională pentru Migrație estimează că până la 6,76 milioane de persoane ar putea avea nevoie de adăpost, apă potabilă, servicii medicale și alte forme de asistență umanitară. Națiunile Unite estimează pagube materiale de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, echivalentul a circa 6% din Produsul Intern Brut al Venezuelei. Criza se produce într-o țară afectată deja de peste un deceniu de colaps economic, care a slăbit grav sistemul medical și serviciile publice.

Printre victime se numără și cetățeni străini

Autoritățile mai multor state au confirmat moartea unor cetățeni aflați în Venezuela în momentul producerii seismelor. Printre victime se numără 28 de cetățeni portughezi sau persoane de origine portugheză, șapte cetățeni chinezi, cel puțin 17 spanioli, doi brazilieni, un cetățean chilian, un italo-venezuelean și un cetățean uruguayan. Ministerul spaniol de Externe a anunțat că aproximativ 150 de cetățeni spanioli sunt în continuare dați dispăruți.

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