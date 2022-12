Fotografiile arată șanțurile care au apărut pe plajă, adânci de circa un metru, și soldații ruși care se odihnesc după ce au terminat munca.

Ciornomorske este situat în partea de vest a Crimeei, pe peninsula Tarhankut, pe malul golfului Akmecet, la 140 de kilometri de Sevastopol, capitala Republicii Autonome Crimeea, de care este conectată printr-o autostradă.

Înregistrările au declanșat o serie de ironii pe rețelele sociale. Anton Gherașceko, unul dintre consilierii ministerului ucrainean de interne, a scris: „De la Kiev în trei zile, până la șanțuri de pe plajele Crimeei. Rusia continuă să aibă succes!”.

Telegram channels post videos of trenches in Crimea



From „Kyiv in three days” to trenches on the beaches of occupied Crimea pic.twitter.com/Y5P8sVxHwB