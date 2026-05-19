Evenimentul din acest an promite să fie unul dintre cele mai importante din ultimii ani, având în vedere numeroasele zvonuri despre inovațiile pregătite de gigantul din Cupertino.

La ce să lansări să ne așteptăm la WWDC 2026

Conform comunicatului de presă emis de Apple, conferința anuală dedicată dezvoltatorilor va avea loc între 8 și 12 iunie, cu principalele momente, discursul inaugural și „Platforms State of the Union”, programate pentru prima zi.

Evenimentul va aduna peste 1.000 de dezvoltatori, designeri și studenți la Apple Park, în timp ce utilizatorii din întreaga lume vor putea urmări transmisiunile live pe site-ul companiei din California, în aplicația Apple TV și pe canalul oficial de YouTube al companiei.

„Avansuri în domeniul inteligenței artificiale și instrumente noi pentru dezvoltatori”, astfel descrie Apple temele principale ale conferinței din acest an, marcând poate cel mai clar angajament al companiei față de dezvoltarea AI din ultimii ani.

Miza ridicată a WWDC 2026

Conform PhoneArena, această ediție a WWDC este crucială pentru Apple, întrucât compania trebuie să demonstreze că poate livra promisiunile făcute în 2024.

Atunci, Apple Intelligence a fost lansat cu promisiunea unui Siri mai inteligent și mai intuitiv, dar care nu a reușit încă să își atingă potențialul maxim.

De altfel, potrivit jurnalistului Mark Gurman de la Bloomberg, în newsletter-ul său „Power On”, iOS 27 ar putea fi momentul în care Siri primește un upgrade major, devenind un asistent vocal de tip chatbot.

Se zvonește că noua versiune va fi alimentată de un model AI personalizat bazat pe Gemini de la Google, cu 1,2 trilioane de parametri. De asemenea, logo-ul teaser al WWDC 2026 sugerează că Siri ar putea integra funcții avansate în Dynamic Island, un element central al designului iPhone-urilor recente.

Ce ne mai putem aștepta să vedem

WWDC nu înseamnă doar iOS. Evenimentul este, de obicei, momentul în care Apple dezvăluie actualizări pentru iPadOS, macOS, watchOS, tvOS și visionOS. Ne așteaptăm ca toate aceste sisteme să adopte branding-ul unificat „27”.

În plus, fanii Apple așteaptă cu interes orice detalii despre primul iPhone pliabil, despre care se vehiculează că va fi lansat în toamnă.

De asemenea, calendarul Apple pentru 2026 indică noi produse, precum display-uri inteligente pentru casă, ochelari inteligenți și una dintre cele mai diversificate game de hardware din istoria companiei.

WWDC 2026 nu este doar o conferință, ci un test esențial pentru Apple. După lansarea dezamăgitoare a Apple Intelligence și reacțiile mixte la designul Liquid Glass, compania are acum ocazia să demonstreze că poate livra viziunea sa asupra inteligenței artificiale promise în urmă cu doi ani.

