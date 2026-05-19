De ce se deschid mai multe șantiere în același timp în București cu riscul de bloca orașul

Primarul general al Capitalei a subliniat că nu mai era timp de pierdut, având în vedere întârzierile acumulate în implementarea unor proiecte esențiale pentru oraș. „Am luat decizia de a deschide mai multe șantiere deodată pentru că proiectele sunt deja foarte întârziate și riscam să pierdem finanțările obținute și toată munca birocratică (avizările), proiectarea etc.”, a explicat Ciucu.

De asemenea, edilul a precizat că Bucureștiul nu a beneficiat de lucrări majore de infrastructură de multă vreme. „Înainte de a pune Bucureștiul la punct prin proiecte de regenerare urbană, trebuie să avem infrastructura pusă la punct! Vorbim de zeci de kilometri de linii de tramvai și zeci de kilometri de magistrale de termoficare!”, a adăugat acesta.

Ciprian Ciucu. Imegine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook / Primăria Municipiului București.

Linii de tramvai vechi de 50 de ani și rețeaua de termoficare din sectorul 4, înlocuite de urgență

Prioritatea a fost stabilită pe două categorii mari de lucrări: rețeaua de linii ferate pentru tramvaie și rețeaua de termoficare. „Rețeaua de linii ferate este învechită, are peste 50 de ani și și-a depășit de două sau de trei ori durata de viață. Nu mai suportă nici reparații, trebuie înlocuită!”, a explicat primarul. În plus, acesta a avertizat că, fără intervenții urgente, tramvaiele ar fi ajuns să circule „direct pe beton”.

Cât despre rețeaua de termoficare, lucrările au fost concentrate în special în sectorul 4, unde problemele cu apa caldă și căldura sunt frecvente în timpul iernii.

De ce au fost șantierele pustii până acum? Ciucu: „Constructorii nu erau plătiți, am găsit datorii”

O altă întrebare frecventă a locuitorilor este legată de șantierele unde nu se observă activitate. „Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează! Principalul motiv este că NU AU FOST PLĂTIȚI constructorii. Am preluat o primărie cu multe probleme financiare, cu multe datorii”, a explicat Ciucu pe Facebook.

Primarul a detaliat eforturile depuse pentru a obține finanțări, atât prin negocieri politice, cât și prin credite de la bănci internaționale de dezvoltare. „Ca să înțelegeți ce deficit de finanțare am găsit, doar pentru lucrările la liniile de tramvai: bani europeni contractați de 1 miliard de lei, cofinanțare necesară de 6 miliarde de lei – practic întreg bugetul nostru pe un an de zile!”, a afirmat edilul.

În plus, unele șantiere au fost oprite temporar din cauza problemelor descoperite ulterior deschiderii lor, cum ar fi situații neprevăzute la infrastructura de utilități. A fost necesară refacerea devizelor, renegocierea contractelor și obținerea de avize suplimentare.

Imagine aeriană cu Podul Basarab, care a fost inaugurat în iunie 2011. Foto: Facebook Ciprian Ciucu

Unele șantiere se închid într-un an, dar altele abia în 10 ani, avertizează primarul Ciucu

Conform declarațiilor lui Ciprian Ciucu, o parte dintre șantierele deschise se vor închide în decurs de un an, iar altele, care implică lucrări mai complexe la rețelele de utilități, vor fi finalizate în termen de doi ani. Totuși, edilul a subliniat că lucrările de infrastructură vor continua pe termen lung: „În campania electorală v-am spus în mod repetat că am nevoie de 10 ani să pun orașul la punct! Și acum am început în forță, cu esențialul, cu infrastructura orașului.”

Ciucu anunță noi megaproiecte: parcări subterane și regenerare pe Magheru și Victoriei

Primarul a promis că modernizarea Bucureștiului nu se va opri la șantierele actuale. Printre proiectele viitoare se numără:

Construirea de parcări subterane, cu detalii care vor fi anunțate în curând.

Proiecte de regenerare urbană în centrul orașului, pe străzi emblematice precum Magheru, Victoriei, zona Palatului Regal și Ion Brezoianu.

Regenerarea parcurilor Herăstrău și Izvor, cu implicarea comunității în procesul de reconfigurare.

Amenajarea malurilor Dâmboviței ca un culoar verde, pentru a combate efectele verilor tot mai toride.

Continuarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea și demararea proiectului Dimitrie Pompeiu, după finalizarea exproprierilor.

„În București se lucrează și se va lucra mult! TOATE orașele occidentale care s-au transformat au avut nevoie de lucrări publice!”, a concluzionat primarul, asigurând cetățenii că va monitoriza personal derularea proiectelor și va asigura finanțarea necesară pentru fiecare șantier.

Lucrările din București pe care primarul Ciprian Ciucu promite că le va termina în timpul mandatului

Primarul Ciucu a promis la începutul anului finalizarea marilor proiecte de infrastructură și regenerare urbană din București, finanțate prin fonduri europene și credite internaționale, în ciuda provocărilor bugetare. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat un calendar clar pentru investițiile prioritare, care vizează modernizarea transportului public, punerea în siguranță a obiectivelor majore și transformarea estetică a zonei centrale.

Iată principalele proiecte care vor fi finalizate și termenele acestora:

Modernizarea liniilor de tramvai (Termen: 2029): Reabilitarea a 50 km de rețea. Din aceștia, 4,5 km sunt deja finalizați, 26 km sunt în execuție (pe bulevarde mari precum Expoziției, Chișinău, Basarabia, Pallady), iar pentru artere ca Dimitrie Pompeiu și Lacul Tei urmează ordinul de începere.

Legalizarea și remedierea Pasajului Basarab: Realizarea recepției fizice, intabularea și obținerea autorizației de construire pentru un obiectiv folosit fără forme legale din 2011, urmate de lucrările de reparații necesare. Pasajul Basarab, recepționat abia după 15 ani, are nevoie de reparații urgente de peste 21 de milioane de euro.

Extinderea infrastructurii rutiere: Continuarea și urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea și extinderea Bulevardului Dimitrie Pompeiu.

Consolidarea clădirilor de patrimoniu și medicale: Finalizarea lucrărilor la Maternitatea Bucur și punerea în conservare a Palatului Voievodal „Curtea Veche”.

Revitalizarea marilor obiective sportive: Găsirea unor soluții pe termen lung pentru mentenanța Arenei Naționale și finalizarea Patinoarului Flamaropol.

Regenerarea urbană a centrului istoric: Transformarea radicală a zonelor Magheru, Calea Victoriei, Piața Amzei, Piața Lahovari și Grădina Icoanei, după realizarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) necesare.

