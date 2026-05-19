Europa, destinația preferată pe plan global

Potrivit raportului Mastercard, Europa continuă să fie un reper de top pentru turismul cultural și experiențial. Chiar și în condițiile în care lanțurile de aprovizionare cu energie sunt afectate, iar restricțiile de spațiu aerian au redus capacitatea pe unele rute, continentul rămâne o atracție de prim rang. Datele pentru perioada iunie-septembrie 2026 indică o creștere a rezervărilor către destinații europene comparativ cu 2025.

Dintre primele zece destinații globale, șase sunt europene. Parisul conduce clasamentul, înregistrând cea mai rapidă creștere și consolidându-și statutul de hub internațional major. Alte orașe europene, precum Amsterdam, Bruxelles, Barcelona, Madrid și Frankfurt, au raportat, de asemenea, o creștere semnificativă a fluxului de turiști internaționali.

Cheltuieli diversificate în marile orașe

Marile orașe europene își păstrează farmecul și atrag turiști din întreaga lume, fiecare având propriile preferințe de cheltuieli. Turiștii elvețieni care vizitează Franța cheltuiesc mai mult pe retail, în special în Paris, care rămâne o destinație de top.

În schimb, britanicii și olandezii sunt pasionați de experiențele culinare, iar germanii alocă mai mult pentru produsele alimentare. Spania continuă să fie o destinație de top pentru viața de noapte, britanicii cheltuind cu 32% mai mult pe baruri decât vizitatorii internaționali medii.

Accesibilitatea, factor decisiv pentru turiști

Raportul Mastercard subliniază că accesibilitatea rămâne esențială pentru călători, în special în contextul creșterii costurilor la combustibil și energie. Fluctuațiile valutare și diferențele de venituri influențează, de asemenea, alegerea destinațiilor și frecvența călătoriilor.

Aceste provocări au determinat turiștii să fie mai selectivi în planificarea vacanțelor, punând accent pe valoare, momentele de călătorie și calitatea experiențelor.

Cu toate acestea, cererea globală pentru turism rămâne robustă, datorită piețelor de muncă stabile și interesului constant față de călătoriile de experiență.

Călătoriile cu trenul, o tendință în creștere

Un alt fenomen evidențiat de raport este creșterea popularității călătoriilor cu trenul în Europa. Între 2022 și 2025, cheltuielile pentru acest mijloc de transport au crescut semnificativ, indicând o preferință crescută pentru vacanțele în care călătoria devine parte integrantă a experienței.

Turiștii spanioli conduc acest trend, urcați de la o pondere de 1,8% în 2022 la 2,7% în 2025, urmați de olandezi, belgieni și britanici.

Strategia UE pentru Mobilitate Sustenabilă și Inteligentă, care vizează dublarea traficului feroviar de mare viteză până în 2030, susține această tendință. În plus, călătoriile cu trenuri de lux au luat avânt, reprezentând acum 20% din cheltuielile globale pentru transportul feroviar.

Turiștii din Italia, Spania și Regatul Unit sunt printre cei mai mari consumatori de astfel de experiențe, italienii alocând mai mult de jumătate din bugetul lor pentru tren segmentului premium.

Europa, o piață turistică rezilientă

Natalia Lechmanova, Economist-Șef pentru Europa la Mastercard, a subliniat reziliența economiei turistice europene: „Într-un context geopolitic încă incert, economia călătoriilor din Europa a demonstrat, până acum, reziliență. Pe măsură ce tiparele de călătorie revin la un ritm mai normal, europenii pun tot mai mult accent pe valoare, accesibilitate și experiențe. Datele noastre arată că Europa își păstrează atractivitatea și continuă să susțină cererea globală pentru călătorii, chiar dacă factorii geopolitici, fluctuațiile valutare și contextul economic mai larg influențează tot mai mult modul și destinațiile în care oamenii aleg să călătorească”.

În concluzie, raportul confirmă că Europa rămâne un punct de referință pe harta globală a turismului, adaptându-se noilor provocări și priorități ale călătorilor din întreaga lume. De la experiențe culturale și culinare până la călătorii prietenoase cu mediul, continentul continuă să fie un magnet pentru turiști.

