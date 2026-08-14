Acest device, despre care circulă zvonuri de foarte mult timp, ar combina un speaker inteligent similar HomePod cu un ecran de 7 inci.

MacRumors sugerează că hub-ul ar avea recunoaștere facială integrată, fiind capabil să identifice utilizatorii și să afișeze informații personalizate. Pe măsură ce un utilizator se apropie sau se îndepărtează de dispozitiv, elementele interfeței își vor ajusta automat dimensiunea.

Siri, punctul central al sistemului

Siri, asistentul vocal AI de la Apple, va fi un element central al acestui sistem. Printre funcțiile anticipate se numără apeluri video FaceTime, monitorizare pentru securitatea locuinței, gestionarea accesoriilor HomeKit, galerii foto, un calendar, redare muzică și multe altele.

Aplicațiile preinstalate ar include Calendar, Camera, Muzică, Reminders și Notițe, iar platforma ar oferi suport pentru mai mulți utilizatori.

De asemenea, marca „homeOS” a fost asociată cu Apple printr-o înregistrare de marcă realizată de o companie-paravan. Apple ar putea lansa acest produs între octombrie 2026 și începutul anului 2027. Până atunci, rămâne de văzut dacă toate aceste zvonuri se confirmă.

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