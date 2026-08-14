Primul Sandero Stepway hibrid este și cel mai puternic de până acum

Dacia a deschis comenzile în România pentru Sandero Stepway echipat cu motorizarea Hybrid 155. Este prima versiune electrificată a acestui model și, în același timp, cea mai puternică motorizare disponibilă până acum pe Stepway.

Asta contează pentru că Sandero nu este un model oarecare. Este una dintre cele mai cunoscute Dacii la nivel european, o mașină care a devenit populară tocmai pentru că a oferit preț mic, spațiu decent și costuri de utilizare reduse.

Ce motor are: 1.8 benzină, două motoare electrice și baterie mică

Sandero Stepway Hybrid 155 folosește un sistem full hybrid, nu plug-in hybrid. Asta înseamnă că mașina nu se încarcă la priză. Bateria se încarcă singură, în timpul frânării și decelerării.

Sistemul combină un motor pe benzină de 1,8 litri, cu 4 cilindri și 109 CP, două motoare electrice, o baterie de 1,4 kWh și o cutie de viteze automată electrificată. Unul dintre motoarele electrice are 50 CP, iar celălalt funcționează ca demaror/generator de înaltă tensiune.

Cutia are 4 trepte pentru motorul termic și 2 trepte pentru propulsia electrică. Nu există ambreiaj clasic, iar pornirea se face întotdeauna în mod electric. Puterea totală este de 155 CP, iar cuplul ajunge la 170 Nm.

Cât merge electric și ce consum promite Dacia

În oraș, Dacia spune că sistemul poate rula în mod 100% electric până la 80% din timp, în funcție de trafic și stilul de condus. Nu înseamnă că ai autonomie electrică mare, ca la un plug-in hybrid, ci că mașina poate opri des motorul termic în traficul urban.

Dacia anunță și o reducere a consumului de combustibil de până la 40% în ciclul urban WLTP, comparativ cu un motor termic echivalent. Emisiile pornesc de la 99 g/km CO2, în funcție de versiune.

Prețuri în România: de la 20.950 euro, dar poate coborî la 17.499 euro

Sandero Stepway Hybrid 155 este disponibil în două echipări: Expression și Extreme.

Versiunea Expression pornește de la 20.950 de euro cu TVA, iar versiunea Extreme costă 21.950 de euro cu TVA. Prețul pentru Expression Hybrid 155 poate ajunge la 17.499 de euro cu TVA prin Programul Rabla și finanțare Dacia Credit.

Expression include sistem multimedia cu ecran tactil de 10 inch, cameră video pentru marșarier și instrumentar digital specific versiunii hibride. Extreme adaugă dotări precum climatizare automată, acces „mâini libere” și sisteme extinse de asistență.

Merită Sandero Stepway Hybrid 155?

Dacă vrei cel mai ieftin Sandero, versiunea Hybrid 155 nu este răspunsul. Modelele pe benzină sau GPL rămân mai accesibile.

Dar dacă vrei Sandero Stepway cu automată, consum mai bun în oraș și mai mult confort zilnic, Hybrid 155 devine probabil cea mai interesantă versiune din gamă.

Este genul de motorizare care are sens pentru șoferii care merg mult în oraș, stau în trafic și vor o mașină simplă de folosit, fără cabluri, fără priză și fără grija unei baterii mari.

Pentru Dacia, lansarea este importantă tocmai pentru că schimbă imaginea lui Sandero Stepway. Mașina rămâne accesibilă pentru standardele pieței actuale, dar primește o tehnologie pe care mulți clienți o cereau de ani buni: hibrid, automată și suficientă putere pentru utilizare de zi cu zi.

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