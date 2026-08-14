Marele campion român s-a calificat în finala de 200 de metri liber cu 1:44.56, cel mai bun timp dintre toți semifinaliștii, David Popovici fiind considerat favorit la medalia de aur.

Finala lui David Popovici se vede pe TVR 1 și TVR Sport

Finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris din 2026 are loc vineri, 14 august, de la ora 19.36, iar David Popovici va înota pe culoarul patru în cursa transmisă în direct de TVR Sport și TVR 1.

„O să fie foarte strâns. Am concurenți puternici. De la englez, austriac, la neamț și mai sunt o grămadă. Bubuială, cum îi zic eu! Trebuie să îi dau tare. E finala, e ultima cursă a sezonului și trebuie să dau tot ce am mai bun. Ideea e să înot cât de repede pot. Dacă asta înseamnă din nou 1:44, 1:43, 1:42 sau record mondial, aia o să fie. Ideal ar fi să îmi apăr ambele titluri europene. Deja am reușit la 100 m. Aș pune încă o cărămidă în această istorie pe care încerc să o las în spate”, a spus David Popovici după ce s-au terminat semifinalele.

David Popovici stă în bazin și ridică degetul mare în semn de victorie, după ce a câștigat semifinala la 200 metri lider de la Campionatele Europene de la PAris, 13 august 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Campionatele Europene de Natație de la Paris din 2026 au început la TVR pe 7 august și sunt transmise în direct până pe 16 august.

Finala lui David Popovici de la proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris din 2026 are loc vineri, 14 august, de la ora 19.36, și este transmisă în direct de TVR 1 și TVR Sport.

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