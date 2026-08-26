Lansarea, care introduce îmbunătățiri semnificative în procesare, grafică și conectivitate, vine cu opțiuni disponibile pentru precomandă începând de astăzi, iar livrările vor începe pe 22 septembrie.

Performanță mai bună cu procesorul M6

Mac mini cu M6 oferă o performanță AI de până la patru ori mai rapidă decât generația anterioară, datorită unui CPU cu 12 nuclee și unui GPU cu 12 nuclee, acum echipat cu Neural Accelerators. Noul model dispune de un motor neural dual cu 16 nuclee, ceea ce îl face bun pentru aplicații care implică inteligența artificială, multitasking și sarcini creative complexe.

De asemenea, memoria unificată standard de 16 GB, extensibilă până la 32 GB, și lățimea de bandă de 170 GB/s contribuie la o experiență mai fluidă. „Mac mini a fost dintotdeauna cel mai multifuncțional Mac. Fie că este folosit ca un calculator personal sau pentru un studio profesional, este acel mic Mac care le poate face pe toate”, a declarat Johny Srouji, director de hardware al Apple.

M5 Pro: pentru cei care au nevoie de putere mai mare

Pentru utilizatorii care necesită performanțe avansate, Mac mini cu M5 Pro dispune de un CPU de până la 18 nuclee și un GPU de 20 de nuclee, echipat cu ray-tracing de a treia generație și memorie unificată de până la 64 GB.

Cu o lățime de bandă de 307 GB/s, acest model este potrivit pentru randarea video, dezvoltarea de jocuri și simulările științifice. Acceleratoarele neurale de pe cip integrează suport pentru sarcini AI complexe, precum upscaling-ul fotografiilor și procesarea modelelor AI de mari dimensiuni.

Conectivitate

Ambele modele, M6 și M5 Pro, beneficiază de standarde noi de conectivitate, incluzând Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Ethernet de 2,5 Gb, cu opțiunea de extindere la 10 Gb.

Porturile Thunderbolt (4 pentru M6 și 5 pentru M5 Pro) facilitează conectarea dispozitivelor și rularea de modele AI complexe pe mai multe sisteme Mac mini.

În plus, compatibilitatea cu genlock permite sincronizarea între ecran și cameră, inclusiv cu iPhone 17 Pro.

macOS 27: noul sistem de operare pentru Mac

Noul Mac mini integrează sistemul de operare macOS 27 Golden Gate, care vine cu multiple îmbunătățiri.

Acestea includ Spotlight mai puternic, transferuri AirDrop mai rapide și o interfață „Liquid Glass” pentru o experiență vizuală ceva mai personalizabilă. Actualizările aduse aplicațiilor Apple Maps, Notițe și Podcasturi completează îmbunătățirile software.

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