Google a anunțat că aplicația violează politicile sale, iar Apple a spune că investighează acuzațiile, scrie Business Insider.

Aplicația de chat a fost analizată de către ofițeri ai serviciilor de securitate din SUA.

Potrivit investigației efectuate de către New York Times, aceasta este utilizată pentru supraveghere în masă.

ToTok are doar două luni de când a fost lansată, dar a ajuns deja la milioane de utilizatori.

Săptămâna trecută, aceasta a ajuns chiar în topul celor mai descărcate aplicații din SUA, potrivit firmei de cercetare AppAnnie.

Cea mai mare parte a utilizatorilor este din Emiratele Arabe Unite, unde servicii precum Skype sau WhatsApp sunt interzise.

Aceasta este folosită pentru a monitoriza conversațiile, mișcările și chiar relațiile celor care o folosesc.

New York Times a mai descoperit că aplicația are legături apropiate cu DarkMatter, o companie de servicii IT cu sediul din Abu Dhabi, care este acum investigată de către FBI.

