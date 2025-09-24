Piața muncii revine la modul de lucru tradițional, de la birou. Doar 4% dintre joburi mai sunt remote

Primele 9 luni ale anului au adus aproape 200.000 de joburi noi în piață, postate de angajatorii din România, în proporție de aproape 93%, dar și de angajatorii din străinătate, ale căror oferte au însumat 7,2% din total. Iulie a fost luna cu cele mai multe locuri de muncă disponibile – aproximativ 25.000 – în timp ce media pentru restul anului a fost de 20.000 de poziții pe lună.

„Sunt în continuare oportunități pentru cei care vor să se angajeze, cu toate că timpul mediu de angajare a crescut ușor față de anul trecut, iar angajatorii au ridicat nivelul de așteptări pe care le au de la candidați. De aceea, este mai ușor pentru specialiști să se angajeze sau pentru cei care au măcar un nivel minimal de experiență decât pentru cei foarte tineri care nu au mai lucrat niciodată și față de care există atât o temere legată de durata de acomodare cu jobul și de învățare, cât și de faptul că, în general, au fost asociați cu o rată mare de fluctuație. Astfel, chiar și pentru joburile entry level, angajatorii preferă în acest moment candidați care să mai fi avut măcar un loc de muncă înainte”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Cu aproape 50.000 de locuri noi de muncă, retailul rămâne domeniul care domină piața joburilor din România, în condițiile în care jucătorii din acest sector și-au păstrat planurile de expansiune indiferent de schimbările economice și fiscale de anul acesta. 27.000 de joburi au venit din partea angajatorilor din servicii, la fel de multe din call center / BPO și 22.000 din industria alimentară. Alte domenii care au avut peste 15.000 de poziții deschise din ianuarie și până acum sunt transport / logistică, producție, turism, construcții și financiar / bancar. Cei mai căutați au fost candidații eligibili pentru joburile entry level (cu cel mult doi ani de experiență) și cei din segmentul mid – level (2 – 5 ani de experiență).

„Nu doar candidații caută stabilitate, ci și angajatorii – mai mult de 80% dintre joburile de anul acesta sunt full time, aproximativ 10% part-time și restul proiecte sezoniere sau internship-uri. În aceeași logică, vedem din ce în ce mai puține opțiuni remote, procentul acestor joburi ajungând la aproape 4% din total. Este cel mai scăzut nivel al ultimilor ani”, punctează Roxana Drăghici. Domeniile care continuă să angajeze remote sunt call – center / BPO, IT / telecom, retail, advertising / marketing / PR, asigurări și educație / training.

În ceea ce privește distribuția geografică a joburilor, Capitala își menține poziția de lider, însă locul al doilea este ocupat anul acesta de Iași, care a depășit Clujul (aflat în primele 9 luni pe locul al treilea) din punctul de vedere al numărului de locuri de muncă postate de angajatori. Urmează Brașov, Ilfov și Timiș, iar clasamentul se încheie cu Argeș, Mureș și Arad, acestea fiind județele în care s-au făcut cele mai puține angajări, respectiv între 13.000 și 15.000 de poziții pentru fiecare în parte. Alte 15.000 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din străinătate care au căutat candidați pentru sectoare precum transport / logistică, industria alimentară, retail, turism, servicii sau producție.

Celor 200.000 de joburi din primele trei trimestre ale anului le-au corespuns 8 milioane de aplicări, cei mai activi fiind candidații entry-level, urmați de mid level și de cei fără experiență. Seniorii cu o vechime mai mare de 5 ani, dar și managerii rămân cei mai stabili angajați ai acestui an, fiind cei care au aplicat cel mai puțin. Tot în privința aplicărilor, se remarcă dorința în continuare crescută a candidaților de a putea lucra de acasă – din cele 8 milioane de aplicări înregistrate, 1,1 au fost pentru joburile remote

Recomandări Psihiatrul Gabriel Diaconu, care a intuit corect sursa amenințărilor primite de școli și spitale: „Soluția nu este strict polițienească, ci terapeutică”

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 24.000 de joburi. Alte 6.000 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE