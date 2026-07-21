Andrii Sîbiha afirmă că acest atac, care a vizat nava-cisternă GNL Gas Lisbon în timp ce se îndrepata spre portul Reni (Ucraina), reprezintă o nouă manifestare a acţiunilor teroriste ale Rusiei.

„Suntem recunoscători României pentru operaţiunea rapidă de salvare, pentru solidaritatea neclintită faţă de Ucraina şi pentru înţelegerea clară că acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse ameninţă securitatea în întreaga regiune a Mării Negre”, a scris Andrii Sîbiha pe contul său de X.

Șeful diplomației ucrainene a subliniat totodată că țara sa doreşte să aprofundeze în continuare cooperarea cu România şi cu toţi partenerii în vederea consolidării securităţii în Marea Neagră.

„Reacţia trebuie să fie pe măsura ameninţării. Sancţiuni mai severe. O presiune mai mare asupra Rusiei. Răspundere deplină pentru fiecare act de agresiune. Agresorul trebuie obligat să pună capăt războiului”, a insistat Andrii Sîbiha.

Preşedintele Nicușor Dan a anunţat marţi că o navă-cisternă sub pavilionul Liberiei a fost lovită în largul coastelor româneşti. Nava venea din portul egiptean Alexandria și se îndrepta spre Reni, oraș-port la Dunăre.

Echipele de salvare române au evacuat întregul echipaj, format din 17 persoane, dar printre marinari se află şi trei răniţi. Unul dintre marinarii aflați la bord spune că nava a fost lovită cu trei drone și mărturisește clipele de groază prin care a trecut împreună cu colegii săi.

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