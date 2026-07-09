Prezentat joi, la Viena, în cadrul „Mecanismului Moscova” al OSCE, ce vizează anchetarea situației drepturilor omului, raportul arată că regimul din Rusia a pus în practică un sistem instituționalizat pentru a îndoctrina copiii ucraineni.

„Credem că acest sistem ar putea fi asimilat cu persecuția ca infracțiune de război”, estimează expertul francez Herve Ascensio.

Potrivit colegei sale letone Elina Steinerte, „fără a-și anunța familiile”, mai mulți tineri au părăsit teritoriile ocupate de forțele armate ruse pentru a scăpa de înrolare la război.

Raportul menționează cazuri de tineri ce fuseseră încorporați și trimiși ulterior pe front în Ucraina. Autorii raportului recomandă integrarea chestiunii copiilor ucraineni în orice proces de pace, precum și deschiderea unor coridoare umanitare pentru a permite reîntregirea familiilor.

Experții estimează că încălcările implică circa 1,6 milioane de copii care trăiesc în peninsula Crimeea și în alte teritorii ucrainene ocupate.

Conducerea de la Kiev afirmă că 20.610 de copii ucraineni au fost deportați în Rusia.

„Mecanismul Moscova” a fost activat în data de 14 mai de 41 de state membre OSCE. Este vorba despre a șasea misiune de acest tip referitoare la Ucraina începând din 2022, anul declanșării invaziei ruse la scară largă. De această dată, accentul a fost pus pe îndoctrinarea și militarizarea copiilor ucraineni.

Experții mandatați de OSCE au realizat în special interviuri și anchete în perioada 6 – 11 iunie în Ucraina. Rusia nu a cooperat.