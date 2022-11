Azi, Libertatea a publicat imagini cu un preot bucureștean, Viorel Olaru de la parohia Sfântul Prooroc Daniel, extrăgând bani cu umerașul din cutia milei.

În plus, ziarul a arătat, prin documente, cum părintele și socrul său, Benone Popoiag, instauraseră un sistem prin care pentru chitanțe rămase în contabilitate cu 50 lei primeau sume de 7-9 ori mai mari.

Libertatea a cerut un răspuns și de la Arhiepiscopia Bucureștilor. Instituția bisericească a răspuns azi, sumar, recunoscând următoarele:

Că la Parohia Sf. Prooroc Daniel au avut loc mai multe cercetări, „impuse de apariția unor probleme ce trebuiau urgent rezolvate”. Arhiepiscopia nu le numește, punctual.

Cercetările au fost făcute de Protoieria Sector 4, apoi de reprezentanții Administrației eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor;

Concluziile: „în urma cercetărilor întreprinse s-au descoperit anumite nereguli financiare”. La fel, Arhiepiscopia nu le numește.

Sancțiunile: lui Olaru i s-a luat parohia și a fost pus să plătească un prejudiciu. La fel, nenumit.

Ziarul întrebase, punctual:

1) Au existat, în ultimii 3 ani, reclamații referitoare la preoții Viorel Olaru și Benone Popoiag?

2) Există mai multe imagini din 2017-2018 în care preotul (pe atunci paroh) Viorel Olaru scoate bani cu umerașul din cutia milei / cutiile de donații. Au fost luate măsuri în acest caz?

Recomandări Afacerile pandemiei: DNA l-a trimis în judecată pe doctorul timișorean Musta, după ce Libertatea a scris că spitalul de stat unde era șef de secție avea contract de teste Covid cu clinica privată a familiei sale

3) La fel, există mai multe seturi de chitanțe în care credinciosului îi era tăiată una de 350, 450 lei, in schimb pe cotor rămânea suma de 50 de lei. Înțelegem că a avut loc un audit in urma căruia s-a constatat un prejudiciu de 27.500 lei, iar preotul Olaru s-a angajat să îl plătească în rate de 200 lei până in noiembrie 2026. S-a luat și o altă măsură în acest caz, ori doar restituirea prejudiciului?

Iată aici răspunsul semnat de preotul Ștefan Zară de la Arhiepiscopia Bucureștilor:

