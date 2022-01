Mai mulţi voluntari lucrează zilele acestea la etichetarea sticlelor ce vor fi umplute cu apă sfinţită. Acţiunea, începută înainte de noul an, trebuie finalizată până miercuri.

„Pregătim Boboteaza, Boboteaza este sărbătoare mare, cosmică, plină de daruri şi având atâta apă aici, la malul mării, noi pregătim Boboteaza cu mult belşug de apă care se sfinţeşte. Anul acesta am pregătit 150.000 de sticle, sunt în curs de etichetare. Chiar înainte de noul an am început etichetarea acestor sticle”, a spus luni arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, într-o conferință de presă.

ÎPS Teodosie a spus că Boboteaza va fi în Portul Tomis, „întrucât la Cazinou este şantier”.

Potrivit acestuia, dacă oamenii se vor înghesui de Bobotează, nu trebuie interpretat că aceştia sunt necivilizaţi, ci că râvnesc să intre cât mai repede în posesia agheasmei.

Întrebat de riscul răspândirii noului coronavirus în cazul aglomeraţiei de Bobotează, ÎPS Teodosie a afirmat că apa sfinţită nu infectează.

Agheasma nu infectează, nu e periculoasă. Nici sfânta împărtăşanie, nici agheasma nu infectează şi noi nu avem o rată ridicată a infectărilor. De aceea, dacă anul trecut nu ne-am infectat, cu peste 10.000 câţi au fost acolo de Bobotează, nici anul acesta nu vom avea. Şi chiar datele procurorilor arată că nimeni nu s-a infectat nici la Sfântul Andrei, nici la Bobotează. ÎPS Teodosie:

Conform arhiepiscopului Tomisului, procesiunea se va desfăşura, ca de obicei, cu care trase de boi şi măgari.

La manifestările de Bobotează sunt aşteptate 20.000 de persoane.

Dacă anul trecut au fost 10.000, sperăm să vină anul ăsta 20.000. Dumnezeu să le ajute să vină cât mai mulţi, noi nu îi numărăm, vin ei singuri, chemaţi de credinţa care îi aduce ştiind că vin să ia ceva de folos pentru tot anul şi pentru întreaga lor făptură şi pentru suflet, şi pentru trup. ÎPS Teodosie:

Arhiepiscopul Tomisului a mai spus că „pe data de 5 voi începe slujba la 17.15 la catedrală, ca până la 19.30 cel târziu să fiu în pridvor să sfinţim apa, vor avea acolo peste 100.000 de litri de apă”.

Odată ce apa va fi sfințită, se vor umple sticlele pentru a fi duse în Portul Tomis şi a fi distribuite cu ajutorul jandarmeriei care ţine ordinea.

ÎPS Teodosie a precizat că le mulţumește „jandarmilor şi poliţiştilor când fac acest mare bine, aceasta să facă mereu, dar să nu mai dea amenzi”.

Citeşte şi:

Primăria PSD a unei comune din Dolj a dublat prețurile dulciurilor achiziționate pentru copii

Autoritățile sanitare din SUA: Adolescenții și tinerii alimentează creșterea numărului de cazuri zilnice de COVID

Lituania plătește câte 1.000 de euro migranților veniți din Irak pentru a-i determina să se întoarcă acasă

PARTENERI - GSP.RO Un portughez, sosit în România. A avut un șoc la puțin timp după ce s-a mutat la Brașov

Playtech.ro Iulia Vântur, UMILITĂ la aniversarea lui Salman Khan. Toată presa din India a scris despre ea VIDEO

Observatornews.ro Dezastrul lăsat în urmă de mai mulți tineri care au închiriat o vilă de Revelion, în București. Proprietarul și-a pus mâinile în cap, a doua zi

HOROSCOP Horoscop 3 ianuarie 2022. Capricornii sunt suprasolicitați, dar nu este atât de dificil, încât să nu poată face față onorabil

Știrileprotv.ro Un băiețel de 11 ani a greșit autobuzul, dar nu mai avea bani să ia altul, așă că a luat-o pe jos. Bietul copil s-a rătăcit și a murit înghețat

Telekomsport ŞOC!!! A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai