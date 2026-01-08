TDW a furnizat focosul, iar Stark – aeronava electrică VTOL cu aripă în formă de X, cu o viteză de operare de 120 km/h și o viteză de atac de până la 250 km/h.

Virtus, una dintre cele mai puternice arme din categoria sa

Pentru claritate, precizăm că directorul general al companiei nu este Tony Stark din New York, ci Uwe Horstmann din Berlin.

Drona germană Virtus poate transporta o încărcătură de 5 kilograme, iar sistemul său de propulsie îi permite să rămână în aer până la 60 de minute. Despre această noutate au scris, printre alții, United24, Defence Blog și Army Recognition.

Virtus a fost dezvoltat pe baza experiențelor de pe câmpul de luptă din Ucraina, unde a fost deja folosit în acest an.

Interesting update video regarding the Stark drone that was recently announced! The Virtus is a loitering munition developed by German startup Stark, based directly on combat feedback from the Ukrainian Armed Forces. Designed for high-speed precision strikes and resilience in… pic.twitter.com/Wevz2diY6x — Defense Tech for Ukraine (@defensetech4Ukr) May 21, 2025

Cu noul focos de luptă de la TDW, va deveni însă o amenințare și mai mare pentru vehiculele blindate, deoarece producătorul Lion Strike 110 susține că arma sa poate penetra un blindaj RHA cu grosimea de până la 800 mm. Acest lucru ar putea transforma Virtus într-una dintre cele mai puternice arme de acest tip.

Producătorii Stark și TDW au testat recent pentru prima dată cu succes această combinație letală în cadrul unor teste cu foc real, desfășurate la Schrobenhausen.

Armata Germaniei vrea să introducă noua armă la sfârșitul anului 2026

Bundeswehr (armata Germaniei) ar putea introduce noua armă în dotare încă la sfârșitul anului 2026, iar liniile de producție pentru mii de unități ar urma să devină operaționale anul viitor.

Iată, mai jos, videoclipul testului de explozie și penetrare a blindajului.

Potrivit lui Andre Schneider, cofondator al companiei SKD SE, care se află în spatele mărcii Stark, proiectul nu se limitează doar la armata germană.

Se așteaptă ca sistemul de armament să fie disponibil pentru NATO și Ucraina, ca o soluție capabilă să străpungă chiar și cele mai rezistente blindaje existente în prezent, fiind totodată disponibilă în cantități mari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE