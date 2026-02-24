Analistul a demontat public asigurările recente ale președintelui Nicușor Dan, care afirmase, la revenirea din Statele Unite, că problema credibilității administrației de la București nu mai există în dialogul cu partenerii americani.

„Nu mai ești democrație după ce anulezi alegeri”

Armand Goșu a criticat dur justificările oficiale privind ingerințele externe care au dus la anularea scrutinului din 2024, subliniind caracterul disproporționat al măsurii luate la București comparativ cu restul lumii:

„Interferențe rusești au fost în toate țările europene. Și în America, și peste tot, dar nimeni n-a anulat alegerile. Am înțeles din explicația dânsului (a președintelui – n.r.) că gata, l-a lămurit pe Trump. Dar nu mai ești democrație după ce anulezi alegerile”, a spus Armand Goșu.

Critici la adresa lui Nicușor Dan

Analistul s-a declarat dezamăgit de lipsa de comunicare a actualului șef al statului, descriindu-i atitudinea drept „o aroganță de funcționar șmecher”.

Cu toate acestea, Goșu a recunoscut, pe un ton ironic, că așteptările publice au scăzut dramatic după mandatele anterioare.

„După Iohannis, pretențiile mele, nivelul meu de așteptare e foarte jos. De asta spun că după el, orice e mai bun. Deci tomberonul ăsta care e aici, la intrare, dacă îl pui acolo, e rezonabil”, a declarat Armand Goșu.

Nivelul clasei politice este „foarte jos”

Armand Goșu a lansat un atac frontal și la adresa Executivului și a Parlamentului, afirmând că nivelul clasei politice a ajuns „foarte jos”.

În viziunea sa, această contra-performanță este rezultatul direct al unui sistem „politico-militar” care a controlat tranziția României de la Revoluție încoace.

Astfel, potrivit istoricului, persoanele capabile și autonome din spațiul public sunt ținute departe de funcții de decizie tocmai pentru că gândesc liber și reprezintă un „pericol pentru sistem”.

Analistul atrage atenția că unii miniștri nici măcar nu au CV-uri clare, în timp ce Parlamentul este populat de „figuri patibulare”.

O eroare strategică majoră pe plan extern

În final, Goșu a prognozat că influența acestui sistem de forță va scădea inevitabil, întrucât decidenții săi – „băieții cu cașchetă” – nu înțeleg marile tendințe globale și acționează mereu în contratimp.

El anticipează că Bucureștiul face o eroare de calcul încercând să se alinieze acum cu Donald Trump, chiar înainte ca liderul american și mișcarea MAGA să piardă din avânt, posibil la alegerile intermediare din toamnă.

„Așa cum în aprilie 91, Iliescu s-a dus la Moscova să semneze cu Gorbaciov tratatul politic (n.r. – de bună-vecinătate cu URSS) și URSS s-a prăbușit peste câteva luni, probabil și acum… Vor să se pupe cu Trump înainte cu câteva luni ca Trump să devină mac-mac-mac”, a concluzionat Armand Goșu.

