Cindy Buckel, proprietarul calului, s-a temut că armăsarul s-ar putea răni grav când încerca să sară înapoi, peste marginea piscinei.

„A fost un salt frumos în piscină. Adică, ar fi luat un zece dacă ar fi fost o competiție de scufundări. A fost mai greu la ieșire”, a spus Cindy.

Ea a sărit imediat după Mo, pentru a încerca să-l calmeze și să-l ajute. A sunat la medicul veterinar, în timp ce soțul ei a apelat la pompierii din Pasco County.

Buckel a rămas în piscină cu Moe, în timp ce unul dintre vecinii a venit cu escavatorul său, iar Serviciul de Pompieri a adus hamurile.

„Suntem bucuroși să raportăm că Mo este într-o stare de sănătate bună”, au transmis pompierii, duoă inedita operațiune de salvare.

Must see video: Check out the video of our Special Operations Team rescuing a horse that fell off a deck and into a swimming pool. We are happy to report that the horse is in good condition! The full story here: https://t.co/iNLt0SVHuY pic.twitter.com/hPpfiJBz9Y