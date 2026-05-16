„Teroristul Izz al-Din al-Haddad a fost eliminat”, a anunțat armata israeliană într-un comunicat atribuit totodată agenției de securitate internă Shin Bet.

Potrivit comunicatului, șeful aripii militare a Hamas a fost ucis în urma unui „atac precis” care a vizat vineri un apartament și o mașină în Gaza.

Israelul continuă să decimeze Hamas

Doi oficiali ai Hamas au recunoscut pentru AFP că al-Haddad a fost ucis vineri, într-un atac efectuat de israelieni asupra unui apartament și a unui „vehicul civil” în orașul Gaza.

Armata israeliană afirmă că Izz al-Din al-Haddad a fost „unul dintre ultimii comandanți superiori din aripa militară a Hamas care s-a ocupat de planificarea și executarea masacrului din 7 octombrie” 2023.

„Pe tot parcursul războiului, al-Haddad a fost implicat în reținerea multor ostatici israelieni aflați în captivitatea Hamas. Haddad a gestionat sistemul Hamas de captivitate a ostaticilor și s-a înconjurat de ostatici în încercarea de a împiedica eliminarea sa”, a subliniat armata israeliană.

Începând cu 7 octombrie 2023, Israelul a revendicat asasinarea mai multor oficiali de rang înalt ai Hamas, inclusiv a liderului din Gaza, Yahya Sinwar, care era considerat „creierul” masacrului și a fost ucis pe 16 octombrie 2024.

Izz al-Din al-Haddad se afla de mult timp în vizorul armatei israeliene, fiind considerat drept „ultimul lider de rang înalt al Hamas implicat în organizarea masacrului și încă prezent în Fâșia Gaza”.

Un „succes major”

Șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a salutat un „succes operațional major”. „În toate conversațiile pe care le-am avut cu ostaticii eliberați, numele său (…) a apărut în mod repetat”, a afirmat generalul Zamir într-un comunicat separat de cel al armatei.

El a adăugat: „Astăzi, am reușit să-l eliminăm. Armata israeliană va continua să-i vâneze pe dușmanii noștri, să-i lovească și să-i tragă la răspundere pe toți cei care au participat” la atacurile teroriste din 7 octombrie.

Ministerul israelian al Apărării îl acuză pe Izz al-Din al-Haddad că este „responsabil pentru uciderea, răpirea și suferința provocate miilor de civili israelieni și soldați ai armatei israeliene”.

„Ne-a ținut ostaticii în condiții brutale de captivitate, a orchestrat atacuri teroriste împotriva forțelor noastre și a refuzat să pună în aplicare acordul propus de președintele american Donald Trump cu privire la dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei Gaza”, a comunicat Ministerul israelian al Apărării.

Potrivit unei surse din Hamas, Izz al-Din al-Haddad a fost ucis împreună cu soția și fiica sa. Medici din Fâșia Gaza au anunțat că cel puțin șapte persoane, rintre care trei femei și un copil, au fost ucise și cel puțin 50 rănite în atacul aerian care a vizat eliminarea șefului militar al Hamas.

Cine era Izz al-Din al-Haddad, care a fost înmormântat sâmbătă în Gaza

Funeraliile lui Izz al-Din al-Haddad au avut loc sâmbătă dimineața în Gaza. Imagini obținute de AFP arată o mulțime de persoane îndoliate în jurul sicriului lui al-Haddad, înfășurat cu steagul Hamas.

Născut în 1970, Izz al-Din al-Haddad a preluat comanda aripii armate a Hamas în mai 2025, în urma uciderii predecesorului său, tot într-un atac aerian israelian. El a supraviețuit anterior la șase tentative de asasinat puse la cale de Israel.

O figură-cheie în crearea serviciilor de securitate ale Hamas, al-Haddad era responsabil de supravegherea schimburilor dintre ostaticii deținuți în Gaza și prizonierii palestinieni.

Pe lângă Yahya Sinwar, armata israeliană l-a ucis în iulie 2024 pe Mohammed Deif, comandantul-șef al Brigăzilor Ezzedine al-Qassam și o altă figură-cheie a masacrului din 7 octombrie.

Israelienii au asasinat și lideri Hamas din străinătate, precum și comandanți superiori ai mișcării șiite libaneze Hezbollah, inclusiv pe fostul său lider, Hassan Nasrallah.

