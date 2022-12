Conflict Armament Research (CAR), o organizație de investigație cu sediul în Marea Britanie care urmărește cum se realizează aprovizionarea cu arme convenționale, muniții și material militar conex în zonele afectate de conflicte, a precizat că experții săi se aflau la Kiev pe data de 23 noiembrie, când Rusia a lansat aproximativ 70 de rachete de croazieră.

Analiza a două dintre rămășițele rachetelor a arătat că acestea sunt arme ghidate aer-sol Kh-101, cu mărci de fabricație care indică faptul că au fost produse între lunile iulie-septembrie și octombrie-noiembrie 2022, a adăugat CAR. Alte două rămășițe de rachete Kh-101, care au lovit Kievul în iunie și octombrie, fuseseră produse în 2018 și 2019, potrivit echipei de investigație.

