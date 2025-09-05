Creștere alarmantă a traficului ilegal de arme în Rusia

În ultimii doi ani, Rusia se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a traficului ilegal de arme provenite din zona de conflict din Ucraina. Numărul cazurilor de trafic de arme în rândul militarilor ruși s-a triplat de la începutul războiului.

Statisticile analizate de sursa citată arată o creștere semnificativă a numărului de dosare penale împotriva militarilor ruși pentru trafic ilegal de arme:

În 2021: 41 de cazuri

În 2023: 137 de cazuri

Aproximativ un sfert din cazurile înregistrate după începerea războiului au fost judecate în tribunalele de frontieră din Kursk și garnizoanele din Crimeea.

Cum sunt prinși militarii

Cele mai multe cazuri sunt descoperite la controalele rutiere. În martie 2023, polițiștii l-au prins pe Mihail încercând să introducă ilegal în Rusia 240 de cartușe și o grenadă de mână găsite în Ucraina. Într-un alt caz, ofițerii au oprit un taxi în care un bărbat se întorcea în așa-numita „Republică Populară Lugansk” cu 74 de cartușe pentru o pușcă de asalt Kalașnikov.

Majoritatea militarilor susțin că au uitat să declare armele găsite sau să le scoată din bagaje. De obicei, aceștia cooperează cu anchetatorii.

Pedepsele aplicate

Conform analizei Verstka.media, peste 60% din sentințele publicate prevăd pedepse cu suspendare sau amenzi.

În aproximativ 40% din cazuri se aplică pedepse cu executare. Serghei Goryachevsky și Evgheni Kuliev, care au furat trei mitraliere și au oferit cumpărătorilor cartușe și grenade drept cadou, au fost condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani de închisoare.

Ce fac militarii cu „trofeele”

Unii militari încearcă chiar să comercializeze armele furate. Un caz relevant este cel al lui Serghei Goryachevsky și Evgeny Kuliev, doi militari din Divizia 71 Pușcași Motorizați, care au încercat să vândă arme furate locuitorilor unui sat.

Armele introduse ilegal în țară pot ajunge pe piața neagră, reprezentând un pericol potențial pentru siguranța publică. Autoritățile ruse par să fie conștiente de amploarea fenomenului, intensificând controalele și aplicând pedepse mai severe contrabandiștilor. Cu toate acestea, fluxul constant de arme din zona de conflict rămâne o provocare majoră.

Cum ajung armele pe piața neagră

O sursă care a servit pe front în 2023-2024, a explicat pentru presa străină, în mod ironic că nu este dificil să exporți și să vinzi arme, deoarece acestea sunt „dezafectate în avans”. Potrivit acestuia, se formează o rezervă de arme care nu există în acte.

„Sunt acțiuni de asalt, o companie dintr-o brigadă vecină este alocată pentru a ajuta unitatea noastră, această companie intră pe poziții, după două zile de luptă nimeni nu supraviețuiește, ei bine, și când totul se liniștește, ai noștri pleacă, adună armele după ei.

Armele brigăzii vecine, în consecință, nu sunt trecute nicăieri la noi, așa că poți face ce vrei cu ele, chiar să le vinzi sau să le folosești pentru tine, iar brigada vecină le va trece într-un proces-verbal și va indica faptul că armele au rămas pe teritoriul inamic. Sunt trecute ca pierderi din star”, a spus sursa pentru publicația Verstka.

Un alt militar, care a servit în regiunea Harkov în 2022-2023, susține că armele erau scoase în masă de pe front.

„Era un tip local, în regiunea Harkov, despre care se spunea că avea niște conexiuni. A condus o mașină banală, a cumpărat arme, le-a încărcat în portbagaj și a plecat.

Și-au vândut mitralierele de serviciu, care stăteau pur și simplu în tranșee, nu erau ale nimănui, nu erau numite, nu erau înregistrate pe numele nimănui. După operațiunile de luptă, tot ce a supraviețuit mai mult sau mai puțin pe câmpul de luptă și putea fi folosit, totul i-a fost vândut tipului ăstuia”, a explicat și el.

Armele străine capturate de la soldații ucraineni erau deosebit de valoroase. De asemenea, existau cumpărători pentru înregistrările video ale luptelor, pentru care se plăteau până la 140.000 de ruble.

Cum sunt descoperiți posesorii de arme ilegale

Multe cazuri sunt depistate la controalele din gări și aeroporturi. De exemplu, pe aeroportul din Saratov, la sfârșitul anului 2022, Kirill Kirillov, un militar din compania medicală, a fost reținut în timp ce transporta 60 de cartușe găsite în tranșee.

Uneori, proprietarii de arme ilegale sunt denunțați de colegi, rude sau chiar cumpărători. La Vladikavkaz, un bărbat a fost judecat după ce soția sa a anunțat poliția că acesta o amenințase cu un pistol Makarov adus de pe front.

În regiunea Kursk, în cazul celor doi militari au fost arestați după ce au încercat să vândă trei mitraliere, unul dintre potențialii cumpărători i-a denunțat autorităților. Armele ilegale ajung să fie vândute atât pe piața neagră, cât și între „cunoștințe”, iar prețurile variază.

Traficul ilegal de arme din zona de conflict din Ucraina reprezintă o problemă serioasă pentru autoritățile ruse. Deși majoritatea militarilor prinși primesc pedepse ușoare, fenomenul rămâne îngrijorător din perspectiva securității. Sunt necesare controale mai stricte și o mai bună evidență a armamentului pentru a preveni ajungerea acestuia pe piața neagră.