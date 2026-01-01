În imaginile video publicate de presa locală se poate observa cum petrecăreții fug speriați după ce mai multe artificii au explodat la joasă înălţime.

O parte dintre oamenii aflaţi în Piaţa Victoriei, acolo unde Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion, s-au îndepărtat înspăimântați în momentul în care s-a petrecut incidentul.

Spectacolul pentru noaptea dintre ani a fost mutat de primărie în zona sensului giratoriu de la intersecția Bulevardului Brătianu cu strada 20 Decembrie (fosta Săvinești). Din motive încă necunoscute, spectacolul nu s-a desfășurat așa cum fusese programat.

Din primele informaţii, nimeni nu a fost rănit. Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion în Piaţa Victoriei, iar pe scenă au urcat Phaser, Ruslana şi Lupii lui Calancea.

