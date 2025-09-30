Transfăgărășanul se închide doar dacă se înrăutățesc condițiile meteo

Până în acest moment nu se pune problema închiderii circulației pe Transfăgărășan, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

„Continuă intervenția colegilor noștri din cadrul Districtului Bâlea pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan. În acest moment intervenim cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare și suntem pregătiți să suplimentăm forțele dacă situația o va cere”, a transmis DRDP Brașov.

„Deocamdată nu se pune problema închiderii circulației dar o să luăm în considerare și această posibilitate (cel puțin temporar) dacă se vor înrăutății condițiile meteo. Vă rugăm să nu circulați în zona alpină dacă nu sunteți pregătiți să conduceți în condiții de iarnă!”, au mai adăugat aceștia.

Strat de zăpadă de peste 10 centimetri

Salvamontiștii argeșeni roagă turiștii să se echipeze corespunzător sezonului rece.

„În ultimele 12 ore în munții Făgăraș s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ 10-12 centimetri. Deși nu este mult, poate influența condițiile de pe traseu, în special la altitudini înalte. Rugăm turiștii să fie echipați corespunzător sezonului rece”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Transalpina închisă până miercuri din cauza condițiilor meteo nefavorabile

De asemenea, Tronsonul Rânca-Obârșia Lotrului de pe Transalpina a fost închis de autorități din cauza gheții formate pe șosea.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a decis închiderea tronsonului până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00.

„Atenție! DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață ( miercuri, 1 octombrie n.r.), la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației”, a transmis DRDP Craiova.

