Transfăgărășanul se închide doar dacă se înrăutățesc condițiile meteo

Până în acest moment nu se pune problema închiderii circulației pe Transfăgărășan, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.

„Continuă intervenția colegilor noștri din cadrul Districtului Bâlea pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan. În acest moment intervenim cu două utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare și suntem pregătiți să suplimentăm forțele dacă situația o va cere”, a transmis DRDP Brașov.

„Deocamdată nu se pune problema închiderii circulației dar o să luăm în considerare și această posibilitate (cel puțin temporar) dacă se vor înrăutății condițiile meteo. Vă rugăm să nu circulați în zona alpină dacă nu sunteți pregătiți să conduceți în condiții de iarnă!”, au mai adăugat aceștia.

Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Recomandări
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Strat de zăpadă de peste 10 centimetri

Salvamontiștii argeșeni roagă turiștii să se echipeze corespunzător sezonului rece.

„În ultimele 12 ore în munții Făgăraș s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ 10-12 centimetri. Deși nu este mult, poate influența condițiile de pe traseu, în special la altitudini înalte. Rugăm turiștii să fie echipați corespunzător sezonului rece”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.

Transalpina închisă până miercuri din cauza condițiilor meteo nefavorabile

De asemenea, Tronsonul Rânca-Obârșia Lotrului de pe Transalpina a fost închis de autorități din cauza gheții formate pe șosea.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a decis închiderea tronsonului până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00.

„Atenție! DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață ( miercuri, 1 octombrie n.r.), la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației”, a transmis DRDP Craiova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
GSP.RO
„Te faci că nu mă cunoști?”. Dialog incredibil între Ionel Ganea și polițiști! A venit motivarea deciziei: „Nu se află la prima încălcare”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.RO
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Un român a fost prins fotografiind casele pe care voia să le tâlhărească în Italia
Știri România 11:47
Un român a fost prins fotografiind casele pe care voia să le tâlhărească în Italia
Cămătarii, vânați de polițiști: „Nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiţie”. Nicușor Dan a promulgat legea
Știri România 11:40
Cămătarii, vânați de polițiști: „Nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiţie”. Nicușor Dan a promulgat legea
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Fanatik.ro
Surpriză! Cine va fi noul preşedinte PSD! Previziunea făcută în direct
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Cum a apărut Florin Piersic la derby-ul U Cluj - CFR. „Mărgelatu” a fost în tribune
Stiri Mondene 11:28
Cum a apărut Florin Piersic la derby-ul U Cluj – CFR. „Mărgelatu” a fost în tribune
Andreea Raicu a vorbit despre viața personală. Ce spune despre căsătorie. „O voi face din iubire și din bucurie”
Stiri Mondene 11:11
Andreea Raicu a vorbit despre viața personală. Ce spune despre căsătorie. „O voi face din iubire și din bucurie”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
ObservatorNews.ro
La două săptămâni după ce și-a pierdut mama și sora într-un accident, Amalia le-a urmat în ceruri
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
GSP.ro
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
Parteneri
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România
Mediafax.ro
Raport al Departamentului de Stat al SUA: Investitorii s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Se schimbă vremea! Meteorologii anunță NINSORI, PLOI și temperaturi în scădere! Care sunt zonele vizate
KanalD.ro
Se schimbă vremea! Meteorologii anunță NINSORI, PLOI și temperaturi în scădere! Care sunt zonele vizate

Politic

Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 10:32
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Ilie Bolojan cere alegeri rapide la primăria București. A oferit două variante: „Guvernul putea forța, dar prefer consensul”
Politică 09:32
Ilie Bolojan cere alegeri rapide la primăria București. A oferit două variante: „Guvernul putea forța, dar prefer consensul”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt