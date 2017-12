Asistentul maternal din Vaslui care, în urmă cu o lună, și-a scos la proteste copilul de patru ani pe care îl are în plasament a fost sancționat cu ”avertisment scris” de către Direcția pentru Protecția Copilului. Comisia de disciplină a instituției a constatat că femeia care are în îngrijire băiețelul a încălcat legislația cu privire la minorii încredințați asistenților maternali.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui l-a sancționat cu avertisment scris pe asistentul maternal care în 1 noiembrie și-a adus copilul din plasament la un miting neautorizat în Piața Civică a municipiul Vaslui. Femeia a spus comisiei de disciplină că, de fapt, era în trecere cu copilul spre medicul de familie, iar acesta nu a participat activ la protest, deși a fost surprins cu fluierul în gură.

”În urma sesizării primite, a fost convocată comisia de disciplină care a analizat cazul, în baza probelor existente. Concluziile au constat în adoptarea sancțiunii de avertisment scris, ceea ce nu-i afectează salariul”, a declarat, luni, pentru Libertatea purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui, Irina Cîmpeanu.

Asistentul maternal în cauză va rămâne sub monitorizarea specialiștilor DGASPC Vaslui.

Ancheta în cazul asistentului maternal a început după ce băiețelul de doar câțiva ani pe care îl are în plasament a fost surprins la un miting pentru drepturi salariale. În fotografii se putea observa cum copilul are un fluier în gură și o bancnotă într-o mână, fiind în fața protestatarilor, fără a părea că cineva are grijă de el. Cu toate acestea, asistentul maternal a spus celor de la Direcția pentru Protecția Copilului că băiețelul nu avea legătură cu mitingul.