„Concret, sub aparența unor măriri de taxe cu scopul majorării colectării bugetare, se urmărește, de fapt, eliberarea pieței de profil de companiile cu capital autohton, în favoarea câtorva multinaționale, respectiv actorii mari din domeniu, care își externalizează an de an, sub diverse forme, profiturile”, precizează AOPJNR într-un comunicat de presă.

Mărirea la un milion de euro a garanției pentru riscul de neplată a taxelor, pe care organizatorul licențiat pentru jocuri de noroc tradiționale trebuie să o constituie în avans pentru a avea dreptul să deruleze această afacere în România, este metoda prin care AOPJNR susține că statul o folosește pentru a scoate din piață afacerile autohtone.

„O astfel de reglementare va funcționa în mod clar ca instrument de suprimare din piață a companiilor mici și mijlocii, autohtone în marea lor majoritate. Fie și doar această reglementare va determina rămânerea pe piață a doar maximum 15 companii multinaționale mari, pentru care dimensiunea afacerii și a veniturilor realizate face ca un astfel de nivel al garanției să fie permisiv, dintre cele circa 300 de companii cu licențe active în acest moment”, acuză asociația reprezentantivă.

Sectorul de jocuri de noroc este reprezentat actualmente în proporție peste 60% de companii autohtone mici și mijlocii, atrage atenția asociația care avertizează că aprobarea acestui proiect de ordonanță va duce la „servirea pe tavă a acestor companii către multinaționale”.

„Guvernul se pregătește să restricționeze jocurile de noroc sau să așeze o piață de 3 miliarde de EURO pe tava multinaționalelor?”, este întrebarea pe care o adresează asociația.

Ea prezintă și efectele pe care le va avea în piața adoptarea actualului proiect aflat la Ministerul Finanțelor:

pierderea anuală efectiva de minim 400 milioane de euro la buget;

pierderea unui număr de minim 28.000 de locuri de muncă;

închiderea a peste 250 de companii autohtone mici și mijlocii din industria jocurilor de noroc, cu peste 60% din piața actuală;

închiderea câtorva mii de mici afaceri familiale, lipsite de aportul financiar determinant al asocierilor cu firmele licențiate care urmează a fi scoase de pe piață;

scoaterea directă sau indirectă în afara legii a singurelor tipuri de jocuri de noroc care oferă preponderent divertisment, nu adicție, respectiv jocul de bingo și aparatele slot-machine cu risc limitat.

Comunicatul integral al AOPJNR: