Ce este o galaxie meduză

Galaxiile-meduze primesc acest nume datorită curenților lungi și curgători de gaz care se lasă în urma lor, asemenea tentaculelor.

Aceste curenți se formează pe măsură ce galaxiile se mișcă rapid prin roiuri de galaxii dense și pline de gaz fierbinte.

Gazul din jur acționează ca un „vânt din față”, măturând materia departe și lăsând în urmă fire curgătoare, într-un proces cunoscut sub numele de „ram-pressure stripping” (desprindere prin presiune dinamică).

Descoperirea galaxiei vechi de 8,5 miliarde de ani

Noua galaxie a fost observată în timp ce cercetătorii studiau câmpul COSMOS, o regiune cosmică intens analizată pentru evoluția galaxiilor.

„La începutul căutării noastre asupra datelor JWST, am observat o galaxie-meduză îndepărtată, nedocumentată, care a stârnit interesul imediat.”, a declarat Dr. Ian Roberts, de la Centrul Waterloo pentru Astrofizică.

Galaxia se află la o deplasare spre roșu de z = 1,156, ceea ce înseamnă că luminii sale i-au trebuit aproximativ 8,5 miliarde de ani pentru a ajunge pe Pământ.

Galaxia are un disc relativ tipic, dar ceea ce atrage atenția sunt aglomerările albastru strălucitor de-a lungul curenților de gaz. Aceste noduri sunt stele extrem de tinere, formate în gazul eliminat din corpul principal al galaxiei. Astfel, galaxia-meduză oferă o perspectivă rară asupra formării stelare în mediile dure ale universului timpuriu.

Descoperirea sugerează că universul timpuriu era mai dur decât se credea anterior.

Dr. Roberts a explicat: „Primul este că mediile din roiurile de galaxii erau deja suficient de dure pentru a distruge galaxiile, iar al doilea este că roiurile de galaxii ar putea modifica puternic proprietățile galaxiilor mai devreme decât se aștepta.”

El a adăugat că aceste procese ar fi putut contribui la formarea populației mari de galaxii moarte pe care o vedem astăzi în roiuri.

Cercetătorii solicită acum timp suplimentar de observare cu JWST pentru a studia mai în detaliu această galaxie și pentru a obține dovezi suplimentare despre modul în care galaxiile au evoluat în universul timpuriu.

