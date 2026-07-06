Pană masivă de curent în toată Crimeea

Compania de stat Krîmenergo a anunțat că pana de curent a afectat consumatori din toate orașele și raioanele Republicii Crimeea, potrivit Interfax.

⚡ Des drones ont attaqué Iaroslavl en Russie : des explosions et un incendie ont été signalés.



L'incendie à la raffinerie de Iaroslavl à la suite de l'attaque est confirmé par la carte FIRMS de la NASA.



La sortie de la ville en direction de Moscou (dans le quartier de la… pic.twitter.com/rPzpi5FT2A — Love🇺🇦Ukraine Charles Rume 🇱🇺 (@CharlesRume) July 6, 2026

„Din cauza unor perturbări tehnologice provocate de influențe externe”, pe rețelele de înaltă tensiune s-a produs „o deconectare masivă” a consumatorilor, a transmis compania, citată de Interfax.

Krîmenergo a precizat că echipele lucrează pentru remedierea avariilor și că va încerca să reia alimentarea cu energie electrică până la finalul zilei.

Și Sevastopolul a fost afectat. Mihail Razvojaev, guvernatorul instalat de Rusia în oraș, a anunțat în timpul nopții că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă din cauza unui atac asupra infrastructurii energetice aflate în afara orașului. El a avertizat că troleibuzele nu vor circula dimineața, iar instituțiile sociale au fost trecute pe scheme de alimentare de rezervă, scrie Meduza.

Ulterior, Interfax a relatat că, până luni dimineață, alimentarea cu energie electrică în Sevastopol fusese aproape complet restabilită printr-o schemă de rezervă.

Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, lovită în Iaroslavl

În Iaroslavl, dronele ucrainene ar fi atacat rafinăria Iaroslavnefteorgsintez, cunoscută și ca Slavneft-IANOS, una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, scrie Meduza, care citează publicația Astra și canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+.

LIGHTS OUT: Night orbital images of Crimea show external lights in July of 2025 (left) and lights in July 2026 (right). Ukrainian attacks on the occupiers power grid are now telling. Oh, and theres no gas either. pic.twitter.com/7jjWTLPJBg — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) July 5, 2026

Autoritățile din regiunea Iaroslavl au transmis doar că regiunea este atacată de drone ucrainene. Timp de câteva ore, circulația a fost blocată la ieșirea din Iaroslavl spre Moscova. Guvernatorul Mihail Evraev nu a anunțat consecințele atacului, potrivit Meduza. Rafinăria din Iaroslavl a mai fost vizată în trecut de drone ucrainene, inclusiv în luna mai, mai scrie Meduza, care citează Astra.

Infrastructură afectată și în regiunea Leningrad

Atacurile au vizat și regiunea Leningrad, unde autoritățile locale au anunțat, potrivit Meduza, că au fost avariate obiective de infrastructură la poligonul Luga și în zonele porturilor Ust-Luga și Vîsoțk. Autoritățile nu au precizat despre ce obiective este vorba. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate victime în regiunea Leningrad.

Ministerul rus al Apărării a susținut că, în noaptea de 5 spre 6 iulie, apărarea antiaeriană rusă a interceptat și distrus 519 drone ucrainene. Dronele ar fi fost doborâte deasupra a peste 20 de regiuni ale Rusiei, deasupra Crimeei anexate și deasupra Mării Azov, potrivit comunicării citate de Meduza. Nu există, deocamdată, o confirmare independentă completă a bilanțului anunțat de Moscova și nici o cifră privind numărul total al dronelor care ar fi fost lansate. Și Rusia a lansat noaptea trecută un nou atac aerian cu drone și rachete asupra Kievului. Mai multe clădiri rezidențiale au fost lovite și cel puțin opt persoane au murit în urma bombardamentelor.

Ucraina atacat mai multe substații electrice din Crimeea și în noaptea de 5 iulie 2026, provocând o pană generalizată de curent pe întreaga peninsulă ocupată de Rusia

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE