Kievul, bombardat cu drone și rachete: 8 morți și zeci de răniți după bombardamentul din timpul nopții

Noaptea trecută, Kievul a fost vizat de mai multe valuri de bombardamente, care au provocat distrugeri în mai multe cartiere, incendii și victime în rândul populației civile.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, și șeful Administrației Militare a orașului, Timur Tkacenko, au transmis pe Telegram informații despre explozii și intervenția sistemelor de apărare antiaeriană.

Potrivit autorităților, atacul a început cu lansarea unor rachete cu traiectorie balistică, urmate de un atac combinat cu diferite tipuri de armament, relatează Obozrevatel.

Primele informații indicau trei răniți. La ora 3.15, Vitali Kliciko anunța că o femeie a fost transportată la spital, iar alte două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului. La ora 3.50, șeful Administrației Militare a Kievului a anunțat că numărul răniților a crescut la cinci. Până la ora 4.19, autoritățile raportau șapte răniți, dintre care doi au fost internați în spital.

La ora 4.30, Timur Tkacenko a confirmat moartea a trei persoane în urma atacului.

Blocuri de locuințe lovite în mai multe cartiere

Primele informații au indicat distrugerea parțială a unui bloc din cartierul Podil. Ulterior, primarul Kievului a precizat că mai multe persoane au rămas blocate între etajele 7 și 9 ale clădirii.

Într-o altă zonă din același cartier au fost avariate garaje, iar mai multe autoturisme au luat foc.

Până la ora 2.42, autoritățile anunțaseră un nou incendiu și avarii la o clădire nerezidențială, precum și căderea unor fragmente de proiectile peste un alt imobil de locuințe. În cartierul Holosiivskii a izbucnit un incendiu într-o zonă cu clădiri nerezidențiale. Tot acolo au fost afectate un depozit și un teren deschis, unde au căzut fragmente de rachetă. Un incendiu a izbucnit și într-un bloc cu cinci etaje. În cartierul Darnița, fragmentele proiectilelor au lovit mai multe clădiri nerezidențiale.

Noi rachete au lovit Kievul în jurul orei 3.00

În jurul orei 3.00, noi rachete de croazieră au ajuns deasupra capitalei, iar numărul locațiilor afectate a crescut. În cartierul Darnița au fost avariate blocuri de locuințe în trei locații diferite.

„Sunt clădiri rezidențiale. Locuri unde oamenii dormeau și își trăiau viața obișnuită. Rusia continuă să lovească civili cu rachete”, a declarat Timur Tkacenko.

Tot în cartierul Podil a fost avariat un bloc cu 25 de etaje, fiind afectat nivelul etajului 16. Până la ora 4.08, autoritățile au anunțat că patru blocuri de locuințe ardeau simultan.

Operațiunile de salvare continuă

La ora 4.19, Vitali Kliciko a anunțat că într-unul dintre blocurile afectate s-a produs o prăbușire parțială.

„Din clădirea din cartierul Podil, unde s-a produs distrugerea parțială, salvatorii au evacuat 15 persoane. De la etajele superioare au fost coborâte trei femei și șase copii. Apartamentele au fost distruse pe ambele laturi ale clădirii. Căutările continuă”, a transmis primarul Kievului.

După ora 4.00, autoritățile ucrainene au avertizat că noi rachete de croazieră lansate de armata rusă au intrat în spațiul aerian al Ucrainei.

Potrivit AFP, șapte persoane au murit în Kiev, iar o altă victimă a fost raportată în districtul Bucha, situat la nord-vest de capitală. Autoritățile au precizat că cel puțin 34 de persoane au fost rănite în Kiev și în zonele învecinate. „Nu există cuvinte care să poată alina această durere”, a declarat Timur Tkacenko.

Noul bombardament rusesc vine la doar câteva zile după atacul din noaptea de 2 iulie asupra Kievului. Atunci, cartierul Darnița a fost cel mai grav afectat, după ce o rachetă a lovit un bloc de locuințe și a distrus o parte a clădirii. În urma acelui atac au murit 30 de persoane, iar aproximativ 100 au fost rănite.

Volodimir Zelenski a declarat duminică seară că armata ucraineană continuă să lupte pentru orașul strategic Kostiantinivka, considerat o poartă de acces către poziții importante din regiunea Donețk. Rusia a susținut vineri că a cucerit localitatea, însă Kievul a respins afirmația și a numit-o „o minciună”.

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