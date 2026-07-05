Printre țintele atacului s-au numărat substațiile din localitățile Bakhchysarai și Zymyne, conform canalului de știri Telegram Exilenova Plus.

Tonight in the occupied Crimea, the following objects were attacked. Substation "Bakhchisaray" 220 kV in Bakhchisarai. (photo 1-2)

📍44.7557778, 33.8641667 Substation (PS) "Zimino" 10/35/10 kV (photo 3, NASA FIRMS)

📍45.515133, 33.515204 Zrobi graphics and text in NATO style pic.twitter.com/kgZwdURF8E — big ben (@alternative_war) July 5, 2026

Conform sursei citate, loviturile asupra infrastructurii energetice au avut loc pe timpul nopții, iar ulterior canalul pro-ucrainean Crimean Wind a confirmat că întreaga regiune a fost afectată de întreruperi masive de energie electrică.

Energy shortages are visible in Crimea via nighttime light data collected by NASA.



Observable night light from July 2025 versus July 2026. pic.twitter.com/WXl9GvmtPA — George Barros (@georgewbarros) July 4, 2026

Atacurile asupra infrastructurii din zonele ocupate de Rusia sunt parte a strategiei Ucrainei de a limita capacitatea Moscovei de a menține eforturile de război.

Aceste evenimente vin la scurt timp după ce, pe 3 iulie, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat un atac asupra a două baze aeriene militare rusești din Crimeea.

Potrivit SBU, în urma acestor lovituri, cel puțin șapte aeronave militare rusești, inclusiv avioane de luptă Su-30SM, Su-30 și bombardiere Su-24, au fost avariate sau distruse la baza aeriană Saky.

Atacurile recente marchează o intensificare a operațiunilor Ucrainei împotriva infrastructurii critice din teritoriile ocupate.

În perioada 1-2 iulie, Forțele Sistemelor Fără Pilot (USF) ale Ucrainei au vizat 12 substații electrice și o stație de distribuție a gazelor, potrivit declarațiilor comandantului USF, Robert „Madyar” Brovdi.

Kievul consideră infrastructura energetică din teritoriile ocupate o țintă militară legitimă, având în vedere rolul acesteia în susținerea logisticii rusești împotriva Ucrainei.

Crimeea se confruntă și cu o criză a combustibilului, în contextul intensificării atacurilor ucrainene cu drone împotriva liniilor de aprovizionare.

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