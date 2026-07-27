Tragedia a avut loc puțin după ora locală 18:00, în cadrul evenimentului anual „Bite of Seattle”, un festival gastronomic de trei zile care atrage sute de mii de vizitatori. Focurile de armă au izbucnit în plin spațiu public, declanșând haos și panică generalizată printre participanții care se plimbau printre standurile alimentare.

Membrii echipajelor de intervenție sosiți la fața locului au declarat decesul a două persoane direct la locul atacului. Alte patru victime au fost transportate de urgență la Centrul Medical Harborview, iar o a cincea persoană rănită s-a prezentat ulterior la un alt spital din oraș.

Panică în rândul celor prezenți la eveniment

Mărturiile celor prezenți la eveniment descriu momente de groază. Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare surprind mulțimi mari de oameni care se bucurau de muzică și mâncare, înainte ca zvonul împușcăturilor să declanșeze o fugă disperată spre ieșiri.

Unii martori au povestit că au auzit inițial între șapte și opt focuri de armă, în timp ce alții au raportat că au auzit chiar peste 20 de focuri de armă în apropierea uneia dintre scenele de muzică live.

Pentru că mulți dintre cei prezenți au confundat inițial zgomotul cu niște artificii, reacția de salvare a fost întârziată cu câteva secunde, până când mulțimea a început să alerge în toate direcțiile.

„Unii oameni nu au reacționat imediat. În primul moment, am crezut că sunt artificii sau ceva de genul, apoi s-au auzit împușcături și am văzut oamenii alergând prin zonă”, a spus un martor.

Zeci de persoane s-au adăpostit în magazinul de suveniruri din cadrul turnului Space Needle.

„Atenția noastră se îndreaptă către oamenii ale căror vieți au fost luate, către cei care luptă pentru a se recupera și către familiile alături de ei. Vom stabili ce s-a întâmplat și vom fi transparenți cu publicul”, a transmis primarul orașului Seattle, Katie Wilson, care a catalogat atacul drept „un act de violență oribilă”.

Doi suspecți implicați și intervenția trupelor speciale FBI

Echipele de poliție, paramedicii și ofițeri din cadrul mai multor agenții federale, inclusiv FBI, au împânzit rapid zona Seattle Center, un complex civic și artistic de 34 de hectare. La solicitarea poliției locale, guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, a mobilizat și o echipă de intervenție rapidă SWAT.

Potrivit primelor date din anchetă oferite de șeful adjunct al poliției din Seattle, Tyrone Davis, se crede că atacul a fost consecința unui conflict direct în care două persoane au tras una în cealaltă.

Unul dintre suspecți a fost deja reținut de forțele de ordine, iar anchetatorii lucrează pentru identificarea și prinderea celei de-a doua persoane implicate. Poliția a reușit să recupereze două arme de foc de la locul faptei.

Reprezentanții spitalului Harborview au confirmat că toți pacienții internați prezintă plăgi împușcate în zone precum abdomenul, picioarele și brațele.

Printre aceștia se numără și un copil de 2 ani, ale cărui îngrijiri sunt prioritare pentru medici. Din păcate, una dintre persoanele spitalizate a decedat la scurt timp după internare, ridicând bilanțul tragic la trei morți.

Atacul din Seattle se adaugă unei liste tot mai lungi de incidente armate de amploare din Statele Unite.

De la începutul acestui an au fost înregistrate peste 270 de împușcături în masă pe teritoriul american, definite de organizațiile de monitorizare drept incidente în care cel puțin patru persoane sunt împușcate.

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