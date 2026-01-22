Potrivit poliției din New South Wales, suspectul este în continuare căutat, existând informații că acesta ar fi părăsit zona cu o mașină.

Oamenii legii au precizat că un bărbat și o femeie au fost găsiți împușcați mortal într-un vehicul, iar la scurt timp o altă femeie a fost ucisă într-un incident separat.

Un bărbat rănit a fost transportat la spital, unde se află în stare critică.

Publicația Sydney Morning Herald notează că ar fi vorba despre un caz de violență domestică, însă comisarul adjunct al poliției din New South Wales, Andrew Holland, a refuzat să ofere detalii despre relația dintre atacator și victime.

Acesta a declarat că au fost delimitate mai multe perimetre ca scene ale crimei, iar populația a fost sfătuită să rămână în locuințe.

„Orice pierdere de vieți omenești într-o comunitate mică este extrem de dificil de gestionat, însă o situație în care sunt folosite arme de foc va genera și mai multă teamă și îngrijorare”, a spus Holland.

El a adăugat că scena cu care s-au confruntat de echipajele de intervenție a fost una „oribilă”.

Lake Cargelligo se află în zona centrală a statului New South Wales și are aproximativ 1.500 de locuitori.

Incidentul survine la doar o lună după atacul armat în masă de pe plaja Bondi din Sydney, în urma căruia 15 persoane au murit.