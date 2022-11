Atacul a avut loc în jurul orei 22:00, iar apelul la 112 a fost dat de cei care au auzit împușcăturile. Imediat la fața locului au fost direcționate mai multe mașini de poliție.

Leo Kosinski, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție, a spus, în timpul unei scurte conferințe de presă, că atunci când ofițerii au intrat în magazin, au găsit „multe persoane ucise și rănite”.

Reprezentanutul poliției vorbește de cel puțin 10 persoane împușcate mortal, însă bilanțul se poate modifica.

On the scene of a mass shooting at a Walmart in Chesapeake, Virginia. The call came in at 10:12 p.m. Authorities have confirmed multiple fatalities and injuries. The FBI has arrived on scene to assist in the investigation. Check in with @virginianpilot for continued updates. pic.twitter.com/PwQi55teV5 — Kendall Warner (@kendizzzall) November 23, 2022

Trăgătorul, al cărui nume autoritățile nu l-au dat publicității, a fost găsit mort în magazin, au mai anunțat autoritățile.

#Chesapeake #Virginia



Update on Walmart shooting:



- Night manager “snapped”, shot a lady in her head… killed employees in the break room, and then went to the grocery section and fired 10+ shots.



- Manager then killed himself.



- no official numbers yet.. at least 4 dead. pic.twitter.com/DrM8wF3RF3 — Royal Intel 👑 (@RoyalIntel_) November 23, 2022

Apoi, trăgătorul a mers în sectorul de băcănie din magazin și a mai tras cel puțin 10 focuri, după care s-a sinucis.

Recomandări Un scandal de convorbiri dezvăluite între oficialii statului zguduie Republica Moldova

În acest moment, nu este clar motivul atacului, precum nici mai multe despre atacatori. Sunt informații cum că acesta ar fi chiar angajatul supermarketului, dar acest lucru nu a fost anunțat oficial.

Acesta este al doilea atac cu armă în masă din Statele Unite în mai puțin de o săptămână. Cinci persoane au fost ucise în timpul unei împușcături într-un club LGBTQ din Colorado Springs, Colorado, în weekend.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Scandal monstru în TVR. O jurnalistă acuză o vedetă de hărțuire și violență: „M-a înjurat, m-a lovit cu palmele, cu pumnii și cu un set de chei, m-a strangulat și m-a dat cu capul de perete”

Playtech.ro ȘOC! Un nou război este pe cale să înceapă lângă România! UE fierbe, iar NATO se așteaptă la ce e mai rău

Viva.ro O mai știi pe directoarea din Liceenii? Uluitor câți bani primește acum lunar Cristina Deleanu pentru rolul de atunci

Observatornews.ro Un român a furat 39 de indicatoare rutiere şi le-a ascuns in curtea lui. Ce pedeapsă riscă

Știrileprotv.ro Ultima oră. Crimeea a fost luată cu asalt. Detalii

FANATIK.RO Ce a pățit un român din Londra după ce și-a ajutat copilul când i-a fost rău: ”Sunt devastat”

Orangesport.ro "Dezvălui!" Ce i-a spus Simona Halep anestezistului pentru operaţia la nas, după antidopingul fatal cu substanţa interzisă

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2022. Fecioarele se ocupă de casă, de familie, de locul în care se retrag ca să se regăsească și să se refacă

PUBLICITATE Ținute care reînvie spiritul glamour & misterios al ideii de Old Hollywood