Un atac cibernetic de amploare a paralizat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pe 14 iulie 2026, provocând disfuncționalități majore în sistemele informatice naționale.

Document: Nu a fost afectată baza de date cu evidențele de cadastru și carte funciară

Sistemul e-Terra, aplicația centrală pentru cadastru și publicitate imobiliară, alături de adresele de e-mail ale instituției, a fost complet nefuncțional, se arată în document.

„Investigațiile tehnice desfășurate până în prezent nu au evidențiat afectarea bazei de date care gestionează evidențele de cadastru și carte funciară”, se precizează în acel document.

Pentru a preveni compromiterea integrității datelor și propagarea atacului, ANCPI, în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI), a dispus izolarea infrastructurii IT și suspendarea temporară a serviciilor electronice.

Decizia a fost luată pentru a asigura verificarea completă a sistemelor înainte de repunerea lor în funcțiune.

Baza de date Oracle Exadata, protejată

ANCPI a subliniat că, până în prezent, nu există indicii privind compromiterea bazei de date Oracle Exadata, care stochează evidențele cadastrale și de carte funciară.

„Analiza tehnică nu a evidențiat accesarea sau exfiltrarea datelor din această bază de date. Aceste aspecte rămân în continuare sub investigație”, a declarat instituția.

De asemenea, copiile de siguranță identificate sunt utilizate pentru procesul de recuperare.

Înainte de reluarea fiecărui serviciu informatic, sunt efectuate verificări amănunțite ale integrității datelor și infrastructurii de backup, astfel încât funcționarea să fie reluată în condiții de siguranță deplină.

Cine răspunde pentru incidentul de la Cadastru

Întrebată despre responsabilitatea pentru incident, ANCPI a precizat că investigațiile sunt în desfășurare și că orice concluzie privind vinovăția va fi formulată doar după finalizarea acestora.

În paralel, instituția implementează un plan de măsuri pentru întărirea securității cibernetice. Printre acestea se numără schimbarea credențialelor administrative, segmentarea infrastructurii IT, implementarea autentificării multifactor și migrarea treptată a componentelor critice în Cloudul Guvernamental, în parteneriat cu STS.

„Recomandările DNSC vor fi integrate pentru a crește reziliența infrastructurii informatice și pentru a preveni incidente similare în viitor”, a adăugat ANCPI.

Repornirea e-Terra și gestionarea cererilor

După reluarea parțială a activității, între 11 și 17 august 2026 au fost soluționate aproximativ 100.000 de cereri, dintr-un total de 165.146 înregistrate în perioada 11-14 august.

Vineri, 14 august, au fost procesate 31.608 cereri, majoritatea pentru extrase de carte funciară. ANCPI a explicat că volumul ridicat de cereri este rezultatul acumulării acestora în perioada de nefuncționare a sistemului.

Reluarea funcționării e-Terra a permis și plata online cu cardul, acolo unde fluxurile o permit.

Restul platformelor – Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal – vor fi repuse în funcțiune treptat, după verificări suplimentare de securitate.

Impactul asupra cetățenilor și economiei

Incidentul a avut loc cu doar câteva zile înainte de 1 august 2026, dată critică pentru tranzacțiile imobiliare.

TVA pentru locuințele noi urma să crească de la 9% la 21%, ceea ce putea genera costuri suplimentare de până la 14.000 de euro per unitate.

Pentru a evita prejudicii financiare asupra cetățenilor, Parlamentul a prelungit până la 30 septembrie 2026 termenul pentru încheierea promisiunilor de vânzare-cumpărare.

Conform ANCPI, toate cele 42 de oficii teritoriale au finalizat procesarea cererilor restante, iar termenele legale au fost extinse pentru aproximativ 94.000 de cereri aflate în curs de soluționare la momentul atacului.

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