Potrivit unui comunicat al ministerului, atacul a provocat încetiniri și perioade scurte de inaccesibilitate a site-urilor.

„Echipamentele de protecție, împreună cu specialiștii MAE, au acționat prompt și au reușit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcționează normal”, a transmis instituția.

Atacurile de tip DDoS constau în supraîncărcarea traficului digital, blocând temporar accesul la platforme fără a compromite însă datele. MAE a subliniat că nicio informație sensibilă nu a fost accesată în urma incidentului.

„Inconvenientul major generat de astfel de acțiuni este faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetățenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceștia au nevoie”, a adăugat ministerul.

Atacurile cibernetice de acest tip au crescut la nivel global, iar în România, inclusiv platformele guvernamentale au fost frecvent vizate în ultimii ani.

MAE a dat asigurări că va continua, în colaborare cu instituțiile specializate, să protejeze sistemele digitale și să garanteze continuitatea serviciilor esențiale.

