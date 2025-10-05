Pagina de Facebook a Consiliului Județean Iași a fost ținta unui atac cibernetic

Consiliul Județean Iași a fost victima unui atac cibernetic în noaptea de sâmbătă spre duminică. Pagina oficială de Facebook a instituției a fost compromisă, iar imaginea de profil a fost înlocuită cu fotografia unei găini.

Pagina a fost redenumită „Chicken Game 2”, iar mesajul afișat a devenit „chicken road”. Reprezentanții Consiliului Județean au confirmat incidentul.

„Pagina de Facebook a Consiliului Județean a fost ținta unui atac cibernetic, realizat prin compromiterea unui cont cu drepturi de administrator”, au transmis reprezentanții Consiliului Județean Iași.

Instituția a anunțat că lucrează cu Meta pentru recuperarea paginii. De asemenea, au solicitat sprijinul autorităților specializate în domeniul securității cibernetice.

Consiliul Județean Iași a transmis un avertisment pentru public

În ciuda atacului cibernetic de sâmbătă noaptea, datele CJ Iași au rămas aceleași. Pagina afișează în continuare adresa instituției, adresa de e-mail și programul de funcționare. Nici postările anterioare ale Consiliului Județean Iași nu au fost șterse.

Oficialii recomandă publicului să ignore orice nouă postare pe pagina compromisă. Cetățenii sunt îndrumați să utilizeze canalele alternative de comunicare: pagina de Facebook „Vestea Iașului” și site-ul oficial icc.ro.

Recomandări Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei

Postările realizate de Consiliului Județean Iași nu au fost schimbate sau șterse, dar în dreptul acestora apare acum noua fotografie de profil și noul nume ale paginii de Facebook

Ce este „Chicken Game 2”

Momentan nu este clar ce simbolizează atacul cibernetic și dacă autorul a vrut sau nu să transmită un mesaj, însă pe pagina de Facebook a apărut și o imagine cu o găină. Pasărea în cauză este o găină din celebrul joc „Chicken Road”.

Chicken Road este un joc arcade captivant în care jucătorul controlează o găină virtuală ce trebuie să traverseze o serie de capace de canal periculoase pe o șosea. Scopul jocului este să avansezi cât mai mult fără ca găina să fie „prăjită” de capacele ce se pot transforma în capcane.

Jocul oferă patru niveluri de dificultate: ușor, mediu, greu și extrem de greu, fiecare cu riscuri și recompense diferite. Pe măsură ce găina înaintează, premiile cresc, dar riscul de a pierde totul crește și el. Jucătorii pot decide să se oprească oricând pentru a-și „încaseze” câștigurile, ceea ce adaugă o componentă de strategie și risc.

Consiliul Județean Iași nu a transmis încă motivele atacului cibernetic sau cum s-ar fi putut petrece incidentul. Atacurile cibernetice sunt o amenințare reală în rândul instituțiilor. Recent, trei aeroporturi din Europa au fost blocate de un atac cibernetic, impactul asupra programului de zbor fiind unul semnificativ.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE