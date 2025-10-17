Jurnalistul trăia deja sub protecția poliției

Incidentul a avut loc la Pomezia, o localitate aflată lângă Roma. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto lauto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche laltra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

„Forța exploziei a fost atât de puternică încât ar fi putut ucide pe oricine trecea pe acolo”, se arată într-un comunicat transmis pe platforma X de redacția emisiunii Report.

Sigfrido Ranucci se află de mai mulți ani sub protecția poliției italiene, după ce el și redacția sa au primit numeroase amenințări, inclusiv cu gloanțe. Ranucci este una dintre cele mai respectate figuri din presa de investigație din Italia, iar emisiunea Report este cunoscută pentru dezvăluirile sale despre corupție și legăturile lumii politice cu mafia.

Reacții dure din partea autorităților italiene

Atentatul a provocat un val de indignare în Italia. Premierul Giorgia Meloni a condamnat ferm atacul, pe care l-a catalogat drept „un act grav de intimidare”.

Esprimo piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2025

„Libertatea și independența presei sunt valori nenegociabile ale democrației noastre, pe care le vom continua să le apărăm”, a scris Meloni pe platforma X.

Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a anunțat că a dispus „sporirea la maximum a măsurilor de protecție” pentru Ranucci.

Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato di cui è stato vittima. Un gesto vigliacco e gravissimo che rappresenta un attacco non solo alla persona ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia. Ci sarà il massimo… — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) October 17, 2025

„Este un act laș și extrem de grav, care reprezintă un atac nu doar asupra persoanei jurnalistului, ci și asupra libertății presei și valorilor fundamentale ale democrației noastre”, a transmis Piantedosi.

Italia, locul 49 în lume la libertatea presei

Potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere (RSF), Italia ocupă locul 49 în lume la capitolul libertatea presei. Jurnaliștii care investighează corupția și crima organizată sunt frecvent ținta amenințărilor și a atacurilor fizice. RSF a precizat că aproximativ 20 de jurnaliști italieni trăiesc în prezent sub protecție permanentă din partea poliției, după ce au fost vizați de tentative de intimidare.

Emisiunea Report, difuzată săptămânal de televiziunea publică RAI, este una dintre cele mai influente producții jurnalistice din Italia, adesea criticată de politicieni și grupuri de interese. În ultimii ani, Sigfrido Ranucci a denunțat public presiunile tot mai mari asupra jurnaliștilor care investighează cazuri de corupție, deturnări de fonduri sau legături între mediul politic și lumea interlopă.

După explozie, mai multe redacții italiene au transmis mesaje de solidaritate cu jurnalistul și echipa sa, subliniind că atacul este un semnal grav la adresa libertății de exprimare în Italia.

Autoritățile investighează atacul

Poliția și procurorii din Roma au deschis o anchetă pentru a stabili cine a plasat bomba și care a fost motivul atacului. Primele date sugerează că dispozitivul exploziv a fost amplasat sub mașina jurnalistului și detonat în cursul nopții.

Sigfrido Ranucci nu a făcut declarații publice după atac, însă colegii săi din redacția Report au transmis că emisiunea va continua să fie difuzată, „în ciuda oricărei forme de intimidare”.

