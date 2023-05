„La primele ore ale dimineții, atacul cu avioane fără pilot a provocat pagube minore la mai multe clădiri. Toate serviciile de urgență din oraș se află la fața locului. Acestea investighează ce s-a întâmplat. Nimeni nu a fost grav rănit până în prezent”, a precizat primarul Moscovei, marți dimineață.

Sobianin a declarat și că unii locuitori au fost evacuați.

Breaking: Multiple drones struck “some buildings” in Moscow in the early hours of May 30, causing minor damage, Moscow Mayor Sergey Sobyanin confirms.



