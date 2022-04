Pe rețelele de socializare au apărut mai multe filmări cu rachetele care zboară deasupra orașului Odesa. Primăria a anunțat apoi atacul asupra infrastructurii orașului, fără să dea prea multe detalii.

Russian Kalibr cruise missile spotted over Odessa today, most likely launched from the Black Sea. pic.twitter.com/7kAOJeDTxv

Publicația ucraineană Dumskaia anunță însă că cel puțin 6 rachete au fost lansate asupra Odesei.

O parte din ele au fost doborâte, altele au lovit clădiri civile și o unitate militară.

An apartment building in Odessa has been struck by a Russian Cruise Missile.



Note: Many osint images from Ukraine may be blurred like this due to a Ukrainian law prohibiting identifying the location of any military action. pic.twitter.com/CA2XMExsld