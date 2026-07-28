Alarma a sunat în Moscova toată noaptea

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a comunicat în această dimineață, pe canalul său de Telegram, că valul de drone s-a desfășurat pe parcursul întregii nopți, notează AFP.

Potrivit declarațiilor sale, între orele 20:30 și 6:30, majoritatea aparatelor de zbor fără pilot au fost neutralizate de apărarea antiaeriană cu mult înainte de a ajunge la oraș, iar 81 de drone au fost distruse direct în timp ce se apropiau de Moscova.

Limbajul autorităților ruse privind amploarea incidentului prezintă însă inconsecvențe. La scurt timp după anunțul primarului Sobianin, Ministerul Apărării de la Moscova a oferit un bilant diferit, susținând că un total de 356 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra a peste zece regiuni din Rusia, inclusiv în proximitatea capitalei.

Nici reprezentanții ministerului și nici primarul capitalei ruse nu au oferit explicații publice referitoare la neconcordanța cifrelor avansate.

În paralel, guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a raportat pagube materiale la unele locuințe din localitatea Cehov și din satul Vaulovo. Până la acest moment nu au fost înregistrate victime umane sau distrugeri majore ale infrastructurii critice.

Președintele Ucrainei urmează să se întâlnească, din nou, cu Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: GettyImages.

Atac masiv cu drone înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump

Atacul de peste noapte din Rusia se înscrie în tactica recentă a Kievului de a intensifica ripostele cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice, logistice și militare de pe teritoriul Federației Ruse. Oficialii ucraineni descriu aceste operațiuni drept o ripostă echitabilă și necesară în fața bombardamentelor zilnice executate de armata rusă asupra orașelor și rețelelor energetice din Ucraina.

Momentele alese pentru aceste incursiuni au deseori și o încărcătură simbolică sau politică. Valul masiv de lovituri are loc fix în ziua în care liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, urmează să poarte discuții decisive cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Dinamica de pe front și atacurile asupra teritoriului rus rămân puncte centrale de dezbatere în privința evoluției sprijinului occidental și a posibilelor opțiuni de negociere.

Câți oameni au murit în războiul din Ucraina până acum

Stabilirea unui bilanț exact al războiului din Ucraina este dificilă, deoarece ambele tabere tratează datele despre propriile pierderi drept secrete de stat, în timp ce exagerează adesea pierderile adversarului. Totuși, analizele independente realizate de institute de cercetare de prim rang – precum Institute for the Study of War (ISW), Center for Strategic and International Studies (CSIS), servicii de informații occidentale și Misiunea ONU de Monitorizare – oferă o imagine a impactului devastator al conflictului.

Estimările occidentale arată că pierderile totale ale armatei ruse (morți, răniți grav și dispăruți) sunt estimate la aproximativ 1,4 milioane de militari. Dintre aceștia, se estimează că peste 450.000 au fost uciși pe câmpul de luptă.

De cealaltă parte, forțele ucrainene au înregistrat între 525.000 și 625.000 de militari pierduți (uciși, răniți sau dispăruți). Numărul militarilor ucraineni uciși pe câmpul de luptă este estimat la 120.000–150.000.

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